BCCI की सबसे खतरनाक चाल, एक साल 2 महीने बाद अचानक टी20 टीम में करवाई इस खूंखार क्रिकेटर की एंट्री


एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के लिए भारत की टी20 टीम में एक खूंखार क्रिकेटर की एंट्री हुई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सबसे खतरनाक चाल चलते हुए लगभग एक साल 2 महीने बाद भारत की टी20 टीम में इस मैच विनर क्रिकेटर की एंट्री करवाई है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 20, 2025, 12:08 PM IST


एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के लिए भारत की टी20 टीम में एक खूंखार क्रिकेटर की एंट्री हुई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सबसे खतरनाक चाल चलते हुए लगभग एक साल 2 महीने बाद भारत की टी20 टीम में इस मैच विनर क्रिकेटर की एंट्री करवाई है. BCCI के इस कदम से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे टीमें दहशत में होंगी, जिन्हें एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत से भिड़ना है. भारत के इस खतरनाक क्रिकेटर के आने से टी20 टीम की ताकत दोगुना बढ़ गई है.

BCCI की सबसे खतरनाक चाल

टीम इंडिया का ये खिलाड़ी अकेले दम पर पूरा मैच पलटने का दम रखता है. ये मैच विनर और कोई नहीं बल्कि तेज गेंदबाजी के शहंशाह जसप्रीत बुमराह हैं. जसप्रीत बुमराह को एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया में चुना गया है. एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में 9 सितंबर से 28 सितंबर तक खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने लगभग एक साल 2 महीने बाद जसप्रीत बुमराह की भारत की टी20 टीम में एंट्री करवाई है. जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 29 जून 2024 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बारबाडोस में खेला था. यह टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच था. भारत ने साउथ अफ्रीका को इस मैच में 7 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जीती थी.

अभागे खिलाड़ियों की Playing 11, BCCI ने जिनकी फोड़ दी किस्मत, एशिया कप 2025 से काट दिया पत्ता

दुनिया के किसी भी मैदान पर विकेट चटकाने की क्षमता

जसप्रीत बुमराह ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मैच में 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट झटके थे. जसप्रीत बुमराह दुनिया के किसी भी मैदान पर विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं. जसप्रीत बुमराह के आने से भारत की टी20 टीम पहले से बहुत मजबूत हो गई है. जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में तहलका मचाते हुए भारत को ट्रॉफी जिता देंगे. तेज तर्रार गेंद, खतरनाक बाउंसर्स और पंजातोड़ यॉर्कर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का सबसे बड़ा गहना है. पावर प्ले और स्लॉग ओवर्स में अपनी घातक यॉर्कर गेंदों से विकेट चटकाने वाले जसप्रीत बुमराह की टक्कर का कोई भी गेंदबाज पूरी दुनिया में नहीं है.

25 साल की उम्र में इस क्रिकेटर को लेना पड़ेगा संन्यास! सेलेक्टर्स ने एक बार फिर किया सौतेला बर्ताव

टूर्नामेंट जिताने वाला गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह लगभग हर मैच में अहम मौके पर अपनी टीम को विकेट चटकाकर देते हैं. वर्ल्ड क्रिकेट में इस गेंदबाज का बहुत नाम है और उन्हें टूर्नामेंट जिताने वाला गेंदबाज कहा जाता है. इंटरनेशनल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह 457 विकेट हासिल कर चुके हैं. 31 साल के जसप्रीत बुमराह ने 48 टेस्ट मैचों में 219 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 15 बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 86 रन देकर 9 विकेट है. 89 वनडे मैचों में जसप्रीत बुमराह ने 149 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने वनडे क्रिकेट में 2 बार पारी में 5 विकेट लेने का कमाल किया है. वनडे क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 19 रन देकर 6 विकेट है. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 70 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 89 विकेट चटकाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 7 रन देकर 3 विकेट है.

