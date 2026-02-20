BCCI का मास्टरस्ट्रोक... इंग्लैंड में भी पाकिस्तान का बॉयकॉट! 'भिखारिस्तान' के क्रिकेटरों को नहीं मिलेगी फूटी कौड़ी

England The Hundred: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच से पहले जमक बॉयकॉट-बॉयकॉट का गेम खेला. अंत तक मैच खेलने के लिए तैयार नहीं पाकिस्तानी टीम कोलंबो भी पहुंची. मैच भी खेली और मैच भी हारी. अब बॉयकॉट का गेम खेलने वाले पाकिस्तान को इसी का झटका लगने वाला है. पाकिस्तानी क्रिकेटरों को इंग्लैंड के द हंड्रेड के आने वाले सीजन में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीमों की मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन टीमों ने अगले महीने होने वाले प्लेयर ऑक्शन के लिए उन्हें नहीं चुना है.

21 जुलाई को शुरू होगा द हंड्रेड

द हंड्रेड का आने वाला सीजन 21 जुलाई से 16 अगस्त तक चलेगा. टूर्नामेंट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बाद खिलाड़ियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने वाली है. हालांकि, पाकिस्तानी क्रिकेटरों को इस पैसे से फायदा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि IPL की फ्रेंचाइजी ने 2009 से उन्हें नहीं जोड़ा है. दोनों पड़ोसी देशों के बीच खराब डिप्लोमैटिक रिश्तों की वजह से ऐसा हुआ है.

रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

बीबीसी ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा, ''इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के एक सीनियर अधिकारी ने एक एजेंट को बताया कि उनकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों में दिलचस्पी सिर्फ उन टीमों तक ही सीमित रहेगी जो आईपीएल से जुड़ी नहीं हैं.'' द हंड्रेड आठ फ्रेंचाइजी वाला टूर्नामेंट है. इसमें मैनचेस्टर सुपर जाएंट्स, एमआई लंदन, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स उन टीमों में शामिल हैं, जिनके कम से कम कुछ हिस्से मालिकाना हक उनके पास हैं जो आईपीएल फ्रेंचाइजी से भी जुड़े हैं.

ईसीबी ने जताई उम्मीद

रिपोर्ट में आगे कहा गया, ''एक और एजेंट ने इस स्थिति को इंडियन इन्वेस्टमेंट वाली टी20 लीग में एक बिना लिखा नियम बताया.'' पिछले साल ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड ने कथित तौर पर कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि द हंड्रेड में सभी टीमों के लिए सभी देशों के खिलाड़ी चुने जाएंगे. साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऑर्गनाइजर ने फेयरनेस पक्का करने के लिए साफ एंटी-डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी लागू की हैं.

18 देशों के खिलाड़ियों कराया है रजिस्ट्रेशन

ईसीबी के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा, "द हंड्रेड दुनिया भर के पुरुष और महिला खिलाड़ियों का स्वागत करता है और हम उम्मीद करेंगे कि आठ टीमें भी ऐसा ही करेंगी. 18 देशों के लगभग 1,000 क्रिकेटरों ने द हंड्रेड ऑक्शन के लिए रजिस्टर किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के 50 से ज़्यादा खिलाड़ियों की लिस्ट में रिप्रेजेंटेशन शामिल है.''

इन पाकिस्तानियों की किस्मत दांव पर

रिपोर्ट में कहा गया है कि इमाद वसीम ने पिछले सीजन में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को रिप्रेजेंट किया था, जिसका नाम बदलकर सनराइजर्स लीड्स कर दिया गया है. मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हारिस रऊफ समेत कई दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी द हंड्रेड में शामिल हुए हैं, लेकिन अब तक कोई भी पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर इस कॉम्पिटिशन में नहीं आई है.''

इन लीगों में पाकिस्तानियों को भाव नहीं

यह ध्यान देने वाली बात है कि 2023 में SA20 के लॉन्च के बाद से कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर इसमें शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि सभी छह टीमों के मालिक IPL से जुड़े फ्रेंचाइजी ग्रुप हैं. इसी तरह यूएई के ILT20 में MI लंदन और सदर्न ब्रेव के मालिकों के कंट्रोल वाली फ्रेंचाइजी ने चार सीजन में एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन नहीं किया है. रिपोर्ट में वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम मोफैट के हवाले से कहा गया है, ''हर खिलाड़ी को सही और समान मौके का अधिकार होना चाहिए. हालांकि एम्प्लॉयर्स के पास रिक्रूटमेंट में ऑटोनॉमी है, लेकिन उन फैसलों को हमेशा फेयरनेस, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट के प्रिंसिपल्स के हिसाब से होना चाहिए.''