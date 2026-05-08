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Hindi Newsक्रिकेट74 मैच से 94 मैच... IPL 2028 में हो सकता है ये बड़ा बदलाव? फैंस को मिलेगा रोमांच का ओवरडोज

74 मैच से 94 मैच... IPL 2028 में हो सकता है ये बड़ा बदलाव? फैंस को मिलेगा रोमांच का ओवरडोज

IPL 2028 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) एक बड़ा बदलाव कर सकता है. IPL 2028 से इस टूर्नामेंट के मैचों की संख्या 74 से बढ़कर 94 हो सकती है, जिससे फैंस को रोमांच का ओवरडोज मिल सकता है. हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर में इसके लिए कितनी बड़ी विंडो उपलब्धता पर है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 08, 2026, 02:05 PM IST
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74 मैच से 94 मैच... IPL 2028 में हो सकता है ये बड़ा बदलाव? फैंस को मिलेगा रोमांच का ओवरडोज

IPL 2028 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) एक बड़ा बदलाव कर सकता है. IPL 2028 से इस टूर्नामेंट के मैचों की संख्या 74 से बढ़कर 94 हो सकती है, जिससे फैंस को रोमांच का ओवरडोज मिल सकता है. हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर में इसके लिए कितनी बड़ी विंडो उपलब्धता पर है.

IPL 2028 में हो सकता है ये बड़ा बदलाव?

साल 2022 में गुजरात टाइटंस (GT) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के जुड़ने से IPL का विस्तार 8 से 10 टीमों तक हो गया था, इसलिए एक वर्चुअल ग्रुपिंग फॉर्मेट के कारण हर टीम एक सीजन में हर विरोधी टीम के साथ दो बार नहीं खेल पाई है. पहले आठ-टीमों के फॉर्मेट में, IPL एक 'डबल राउंड-रॉबिन' सिस्टम का पालन करता था, जिसमें हर टीम दूसरी हर टीम का दो बार सामना करती थी.

8 से 10 टीमों के विस्तार के बाद उस सिस्टम को बनाए रखने से मैचों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होती और टूर्नामेंट की अवधि भी बढ़ जाती. हालांकि, 2027 तक 'फ्यूचर टूर प्रोग्राम' (FTP) के तहत शेड्यूल तय हो चुका है, जिससे अतिरिक्त मैचों को मिलाने के लिए बहुत कम गुंजाइश बची है. एक विकल्प यह हो सकता था कि 'डबल-हेडर' (एक ही दिन में दो मैच) की संख्या बढ़ा दी जाए, लेकिन रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ब्रॉडकास्टर इसे पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें दर्शकों की संख्या और एड से होने वाली कमाई में कमी की चिंता रहती है.

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बड़ी विंडो हासिल करने की दरकार

IPL के चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा है कि BCCI अगले FTP प्रोग्राम में एक बड़ी विंडो हासिल करने की कोशिश करेगा, ताकि IPL में मैचों की संख्या को बढ़ाया जा सके. हालांकि, IPL के चेयरमैन अरुण धूमल ने और टीमों को जोड़ने की संभावना से साफ इनकार कर दिया.

74 मैच से बढ़ाए जा सकते हैं 94 मैच

इंडिया टुडे के मुताबिक अरुण धूमल ने कहा, 'मौजूदा टीमों के साथ, हम केवल मैचों की संख्या बढ़ा सकते हैं. इसलिए, अभी टीमों की संख्या बढ़ाना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि अगर हमें 'HOME' और 'AWAY' मैचों की संख्या बराबर रखनी है, तो हम 74 से बढ़कर 94 तक जा सकते हैं. यही सबसे अच्छी स्थिति होगी.'

अरुण धूमल ने आगे कहा, 'चूंकि 2027 तक बाईलेटरल सीरीज पहले से ही तय हैं, इसलिए मैचों की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 करने के लिए हमें एक बड़ी समय-सीमा की जरूरत होगी. इसलिए हम 2027 के बाद के द्विपक्षीय चक्र में एक बड़ी समय-सीमा की तलाश कर रहे हैं. अगर हमें वह मिल जाती है, तो हम निश्चित रूप से 94 मैच करवाने की कोशिश करेंगे.'

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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