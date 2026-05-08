Team India T20I Captain: ये खूंखार बल्लेबाज खा जाएगा सूर्यकुमार यादव की टी20 कप्तानी? रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा

टीम इंडिया के T20I कप्तान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सूर्यकुमार यादव को भारत के T20I कप्तान के पद से हटा सकती है. इसकी वजह उनकी खराब फॉर्म, फिटनेस से जुड़ी दिक्कतें और उनकी उम्र है. सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर भारत के T20I कप्तान के पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं, खासकर IPL में श्रेयस अय्यर की शानदार कप्तानी के बाद. यह फैसला IPL 2026 के बाद, आने वाली T20I सीरीज से पहले लिया जा सकता है.

रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा

टीम इंडिया को अगला टी20 वर्ल्ड कप साल 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की धरती पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में खेलना है. भारत को उससे पहले जुलाई 2028 में लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेना है. सूर्यकुमार यादव की उम्र तब तक 37 साल हो जाएगी. भारत को ऐसे में उम्रदराज लीडर की जगह एक युवा कप्तान की जरूरत है, जो उसे न सिर्फ कप्तानी बल्कि अपने खुद के प्रदर्शन के दम पर भी चैंपियन बना सके. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम की सेलेक्शन कमिटी T20I कप्तानी में बदलाव करने पर विचार कर रही है.

ये खूंखार बल्लेबाज खा जाएगा सूर्यकुमार यादव की टी20 कप्तानी?

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक श्रेयस अय्यर न सिर्फ T20I टीम में वापसी कर सकते हैं, बल्कि वह सूर्यकुमार यादव की जगह भारत के T20I कप्तान भी बन सकते हैं. इसी साल मार्च में, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ही भारत ने अपने घरेलू मैदान पर 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी फॉर्म में लंबे समय से गिरावट आई है.

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सेलेक्शन कमिटी IPL 2026 के बाद करेगी मीटिंग

अजीत अगरकर की अगुवाई वाली यह सेलेक्शन कमिटी IPL 2026 खत्म होने के बाद एक मीटिंग करेगी. इस मीटिंग में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20I सीरीज के लिए टीम का सेलेक्शन किया जाएगा. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज खेली जाएगी. भले ही सूर्यकुमार यादव ने भारत को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताया हो, लेकिन बल्लेबाजी के मामले में उनका प्रदर्शन औसत से नीचे रहा.

पिछली 8 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं

भारत के लिए सूर्यकुमार यादव के टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो पिछली 8 पारियों में सूर्यकुमार यादव के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है. सूर्यकुमार यादव ने इस दौरान 12, 32, 34, 18, 33, 18, 11 और 0 रन के स्कोर बनाए हैं. भले ही सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है, लेकिन रिकॉर्ड्स इस बात को साबित करते हैं कि अब वह भारत के टी20 कप्तान बने रहने के लायक नहीं है.

कलाई पर टेप बांधे हुए देखा गया

इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि 35 वर्षीय सूर्यकुमार यादव फिटनेस से जुड़ी एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, जो पिछले IPL सीजन से ही चली आ रही है. पिछले IPL सीजन के दौरान उन्हें मुंबई इंडियंस के लिए बल्लेबाजी और फील्डिंग करते समय 'दाएं हाथ की कलाई पर टेप बांधे हुए' देखा गया था.

बल्लेबाजी में खराब फॉर्म

रिपोर्ट के अनुसार, 2026 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भी सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए उतरने से पहले अपनी दाएं हाथ की कलाई पर कॉटन पैड लगाते थे और फिर उस पर टेप बांधते थे. बल्लेबाजी में खराब फॉर्म, कलाई से जुड़ी चिंताएं और उनकी बढ़ती उम्र, इन सभी बातों का असर आखिरकार सेलेक्टर्स के T20I कप्तानी से जुड़े फैसले पर पड़ सकता है.

कप्तानी में शानदार रिकॉर्ड

IPL में श्रेयस अय्यर की कप्तानी के शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें भारत के T20I कप्तान पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है. श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को IPL 2024 का खिताब जिताया था, और उससे पिछले साल पंजाब किंग्स को IPL 2025 का उपविजेता बनाया था. श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए अपना आखिरी T20I मैच दिसंबर 2023 में खेला था.