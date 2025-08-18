Asia Cup India Squad: एक नहीं दो टीमों का होगा ऐलान... 24 घंटे पहले BCCI ने बदला प्लान , 2 अलग-अलग होंगे कप्तान

Asia Cup Team India Squad: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड के लिए उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. खबर है कि बीसीसीआई 19 अगस्त को टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर देगा. लेकिन 19 अगस्त को एक टीम नहीं बल्कि दो टीमों के ऐलान होंगे. दोनों टीमों के कप्तान भी अलग-अलग ही होंगे.
Asia Cup Team India Squad: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड के लिए उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. खबर है कि बीसीसीआई 19 अगस्त को टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर देगा. लेकिन 19 अगस्त को एक टीम नहीं बल्कि दो टीमों के ऐलान होंगे. दोनों टीमों के कप्तान भी अलग-अलग ही होंगे. फैंस के लिए 19 अगस्त की तारीख को डबल रोमांच देखने को मिल सकता है. हालांकि, इस ऐलान में बीसीसीआई के कुछ कड़े फैसले भी होंगे.
BCCI ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई 19 अगस्त को एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान करेगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान करने के साथ महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए भी भारतीय महिला टीम की घोषणा हो सकती है. महिला वर्ल्ड कप 30 सितंबर से शुरू होगा. भारतीय महिला टीम की प्रैक्टिस का कैंप भी खत्म हो चुका है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा टीमों का ऐलान
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 19 अगस्त का दिन भारतीय फैंस के लिए रोमांचक होगा. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीमों का ऐलान होगा. जिसमें एशिया कप टीम की घोषणा की जाएगी और साथ ही महिला वनडे विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा के लिए भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. बीसीसीआई के फैसले फैंस को हैरान कर सकते हैं.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है सीरीज
भारतीय महिला टीम को वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलनी है. इस सीरीज का आगाज 14 सितंबर से होगा. यह सीरीज टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप से पहले अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगी. हालांकि मुंबई का मौसम 19 अगस्त को बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाधा डाल सकता है. मुंबई में भारी बारिश के चलते 19 अगस्त को लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है.