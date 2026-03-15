BCCI Awards 2026: शुभमन, आयुष से लेकर स्मृति मंधाना तक... किसे कौन-सा अवॉर्ड मिला? देखें पूरी लिस्ट

BCCI Naman Awards 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में 'नमन अवॉर्ड्स' (Naman Awards 2026) के विजेताओं को सम्मानित किया. यह साल भारतीय क्रिकेट के लिए 'गोल्डन ईयर' रहा है, जिसमें भारत ने सीनियर और जूनियर स्तर पर कई ICC खिताब अपने नाम किए.
समारोह में जहां अनुभवी दिग्गजों को 'लाइफटाइम अचीवमेंट' अवॉर्ड मिला, वहीं शुभमन गिल और स्मृति मंधाना जैसे युवा सितारों ने अपनी चमक बिखेरी. आइए देखते हैं इस खास रात के विजेताओं की पूरी लिस्ट:
मुख्य इंटरनेशनल अवॉर्ड्स
समारोह का मुख्य आकर्षण पॉली उमरीगर अवॉर्ड रहा, जो 2024-25 सीजन के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है.
पॉली उमरीगर अवॉर्ड- शुभमन गिल
बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर (महिला)- स्मृति मंधाना
बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू (पुरुष) - हर्षित राणा
बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू (महिला) - एन श्री चरणी
वनडे में सर्वाधिक रन (महिला) - स्मृति मंधाना (1311 रन)
वनडे में सर्वाधिक विकेट (महिला) - दीप्ति शर्मा (37 विकेट)
लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड्स
भारतीय क्रिकेट में उनके अतुलनीय योगदान के लिए तीन दिग्गजों को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया:
कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड: राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी
महिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड: मिताली राज
घरेलू क्रिकेट के सितारे
घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी खास पहचान मिली. आयुष म्हात्रे को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया.
लाला अमरनाथ अवॉर्ड (Best All-Rounder, Domestic Limited Overs): आयुष म्हात्रे (मुंबई)
लाला अमरनाथ अवॉर्ड (Best All-Rounder, Ranji Trophy): हर्ष दुबे (विदर्भ)
जगमोहन डालमिया ट्रॉफी (Best Woman Cricketer - Senior Domestic One Day): शेफाली वर्मा (हरियाणा)
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला एसोसिएशन: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA)
माधवराव सिंधिया पुरस्कार (रणजी ट्रॉफी सर्वाधिक रन): वाई वी राठौड़ (विदर्भ)
माधवराव सिंधिया पुरस्कार (रणजी ट्रॉफी सर्वाधिक विकेट): हर्ष दुबे (विदर्भ)
विश्व विजेताओं का सम्मान
इस समारोह में बीसीसीआई ने उन सभी टीमों को भी सम्मानित किया जिन्होंने पिछले एक साल में भारत का झंडा विश्व स्तर पर बुलंद किया. इसमें 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 टी20 वर्ल्ड कप (पुरुष) और महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीमें शामिल थीं.
