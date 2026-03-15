BCCI Awards Live Streaming: द्रविड़-शुभमन से लेकर स्मृति-हरमनप्रीत तक, जमेगी सितारों की महफिल, कब और कहां देखें लाइव?

BCCI Naman Awards 2026 Live Streaming: भारतीय क्रिकेट के लिए साल 2025-26 किसी सुनहरे सपने से कम नहीं रहा है. पांच-पांच ICC खिताबों की गूंज और घरेलू क्रिकेट के शानदार प्रदर्शन का जश्न मनाने के लिए BCCI आज, यानी 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली में 'नमन अवॉर्ड्स' (Naman Awards) का आयोजन कर रहा है.
इस भव्य समारोह में राहुल द्रविड़, शुभमन गिल, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर जैसे दिग्गजों पर इनामों की बारिश होगी. अगर आप भी इस सितारों से भरी शाम का गवाह बनना चाहते हैं, तो यहां जानें लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी:
कब और कहां होगा आयोजन?
तारीख: 15 मार्च, 2026 (रविवार)
समय: शाम 7:00 बजे से मुख्य समारोह शुरू होगा (रेड कार्पेट शाम 6:00 बजे से)
स्थान: नई दिल्ली (IGI एयरपोर्ट के पास एक लग्जरी होटल)
नमन अवार्ड्स कहां देखें लाइव?
BCCI नमन अवॉर्ड्स का सीधा प्रसारण आप निम्नलिखित प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं:
TV टेलीकास्ट: Star Sports Network के विभिन्न चैनलों पर इस समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा.
Live Streaming: डिजिटल दर्शक JioCinema ऐप और वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं.
BCCI प्लेटफॉर्म: आप BCCI.tv और उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स (X, Instagram) पर भी पल-पल की अपडेट्स और लाइव क्लिप्स देख सकते हैं.
— Star Sports (@StarSportsIndia) March 14, 2026
BCCI 2026 अवॉर्ड जीतने वालों की पूरी लिस्ट
CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड – राहुल द्रविड़
CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड – रोजर बिन्नी
CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड (महिला) – मिताली राज
पॉली उमरीगर अवॉर्ड – बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर (पुरुष), 2024–25 – शुभमन गिल
बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर (महिला), 2024–25 – स्मृति मंधाना
महिला वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी, 2024–25 – स्मृति मंधाना
महिला वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी, 2024–25 – दीप्ति शर्मा
बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू (पुरुष), 2024–25 – हर्षित राणा
बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू (महिला), 2024–25 – श्री चरनी
BCCI घरेलू टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस, 2024–25 – मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन
घरेलू क्रिकेट में बेस्ट अंपायर, 2023–24 – उल्हास गांधे
माधवराव सिंधिया अवॉर्ड: रणजी ट्रॉफी 2024–25 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी – एलीट ग्रुप – हर्ष दुबे (विदर्भ)
माधवराव सिंधिया अवॉर्ड: रणजी ट्रॉफी 2024–25 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी – प्लेट ग्रुप – सुचित जे (नागालैंड)
माधवराव सिंधिया अवॉर्ड: रणजी ट्रॉफी 2024–25 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी – एलीट ग्रुप – यश राठौड़ (विदर्भ)
माधवराव सिंधिया अवॉर्ड: रणजी ट्रॉफी 2024–25 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी – प्लेट ग्रुप – स्नेहल कौथंकर (गोवा)
घरेलू लिमिटेड-ओवर्स मुकाबलों में बेस्ट ऑलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ अवॉर्ड, 2024–25 – आयुष म्हात्रे (मुंबई)
रणजी ट्रॉफी में बेस्ट ऑलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ अवॉर्ड, 2024–25 – हर्ष दुबे (विदर्भ)
जगमोहन डालमिया ट्रॉफी: बेस्ट महिला क्रिकेटर (जूनियर घरेलू), 2024-25 - इरा जाधव (मुंबई)
जगमोहन डालमिया ट्रॉफी: सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (वरिष्ठ घरेलू), 2024-25 - शैफाली वर्मा (हरियाणा)
जगमोहन डालमिया ट्रॉफी: (अंडर16) विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी - एलीट ग्रुप - यशवर्धन सिंह चौहान (मध्य प्रदेश)
जगमोहन डालमिया ट्रॉफी: (अंडर16) विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी - प्लेट ग्रुप - किशन सरकार (त्रिपुरा)
जगमोहन डालमिया ट्रॉफी: (अंडर16) विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी - एलीट ग्रुप - शांतनु सिंह (उत्तर प्रदेश)
जगमोहन डालमिया ट्रॉफी: (अंडर16) विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी - प्लेट ग्रुप - प्रीतम राज (बिहार)
एम. ए. चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर19) कूच बिहार ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी - एलीट ग्रुप - हेमचुदेशन जे (तमिलनाडु)
एम. ए. चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर19) कूच बिहार ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी - प्लेट ग्रुप - अर्कजीत रॉय (त्रिपुरा)
एम. ए. चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर19) कूच बिहार ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी - एलीट ग्रुप - नित्या जे पंड्या (बड़ौदा)
एम. ए. चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर19) कूच बिहार ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी - प्लेट ग्रुप - रागवन राममूर्ति (पुडुचेरी)
एम. ए. चिदंबरम ट्रॉफी: (यू23) में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी सी.के. नायडू ट्रॉफी 2024-25 - एलीट ग्रुप - विक्की ओस्तवाल (महाराष्ट्र)
एम. ए. चिदंबरम ट्रॉफी: (यू23) सी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी। के. नायडू ट्रॉफी 2024-25 - प्लेट ग्रुप - दीपज्योति सैकिया (असम)
एम. ए. चिदंबरम ट्रॉफी: (यू23) सी.के. नायडू ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी - एलीट ग्रुप - मैकनील एच एन (कर्नाटक)
एम. ए. चिदंबरम ट्रॉफी: (यू23) सी.के. नायडू ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी - प्लेट ग्रुप - आर जशवंत श्रीराम (पुडुचेरी)