BCCI Naman Awards: टी20 वर्ल्ड कप में अचानक रनों की आग कैसे उगलने लगे संजू सैमसन? बल्लेबाज ने खुद किया बड़ा खुलासा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे संजू सैमसन ने रविवार को माना कि टूर्नामेंट से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई पांच T20I मैचों की सीरीज में उनका पूरा ध्यान अपने लिए खेलने पर था. संजू सैमसन ने बताया कि जब टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में टीम ने उन्हें पारी की शुरुआत करने के लिए कहा गया, तो उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव आया. संजू सैमसन ने कहा कि उसके बाद उनका एकमात्र लक्ष्य टीम की जीत में अपना योगदान देना था.

अचानक रनों की आग कैसे उगलने लगे संजू सैमसन?

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के पांच मैचों में 321 रन बनाए, जो टी20 वर्ल्ड कप के किसी एक एडिशन में भारत की ओर से बनाया गया अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर है, और कुल मिलाकर तीसरा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है. संजू सैमसन के इस शानदार प्रदर्शन में पिछले तीन मैचों में लगातार तीन अर्धशतक शामिल थे. वेस्टइंडीज (97*) के खिलाफ वर्चुअल-क्वार्टरफाइनल, इंग्लैंड (89) के खिलाफ सेमीफाइनल और न्यूजीलैंड (89) के खिलाफ फाइनल में.

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बल्लेबाज ने खुद किया बड़ा खुलासा

दिल्ली में BCCI नमन अवॉर्ड्स सेरेमनी में संजू सैमसन ने कहा, 'मैं कुछ ऐसा ही करना चाहता था. टीम चाहती थी कि मैं आऊं और अपना योगदान दूं, और ठीक उसी पल मेरा मानसिक नजरिया थोड़ा बदल गया. मुझे लगता है कि उससे पहले, न्यूजीलैंड सीरीज में, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ खुद पर था, लेकिन वर्ल्ड कप में, मेरा पूरा ध्यान टीम पर था. मैंने सोचा कि टीम को किस चीज की जरूरत है? और जिम्बाब्वे के मैच में, ठीक उसी पल से, हर कोई चाहता था कि मैं अपना योगदान दूं.'

संजू सैमसन की बैटिंग में कैसे बदलाव आया?

संजू सैमसन ने कहा, 'मेरी एक भूमिका थी. तो बस वहीं से बदलाव आया और मुझमें यह आत्मविश्वास जागा कि ठीक है, 'टीम को तुम्हारी जरूरत है, संजू... चलो, तुम जो सबसे अच्छा कर सकते हो, वह करो.' तो बस, यहीं से हर चीज की शुरुआत हुई. और फिर मेरे पास अनुभव भी था. मैं मानसिक रूप से भी काम कर रहा था और शारीरिक रूप से भी, इसलिए मुझे पता था कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं.'

भारत अब जल्दी-जल्दी कामयाबी हासिल करेगा

संजू सैमसन ने जोर देकर कहा कि उनकी टीम और एक देश के तौर पर भारत का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है. सैमसन ने कहा, 'मुझे लगता है कि आने वाले सालों में, हमारे देश में जिस तरह के बेहतरीन क्रिकेटर हैं, उसे देखते हुए यह कामयाबी बार-बार दोहराई जाएगी. ऐसा सिर्फ कभी-कभार ही नहीं होगा. बल्कि जिस तेजी से नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं. उसे देखते हुए यकीनन भारत यह कारनामा और भी ज्यादा बार और लगातार करेगा.'