Asia Cup 2025 से पहले BCCI का नया रूल... खिलाड़ियों के लिए बनेगा 'वरदान', इंजरी कंसर्न की नहीं होगी टेंशन
Advertisement
trendingNow12883945
Hindi Newsक्रिकेट

Asia Cup 2025 से पहले BCCI का नया रूल... खिलाड़ियों के लिए बनेगा 'वरदान', इंजरी कंसर्न की नहीं होगी टेंशन

BCCI: एशिया कप 2025 के लिए मंच तैयार हो चुका है. सभी को इंतजार भारतीय टीम के स्क्वाड का है. लेकिन इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गजब का मास्टर प्लान तैयार रहा है. खबर है कि बीसीसीआई जल्द ही एक नए नियम को लागू कर सकता है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 16, 2025, 05:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BCCI
BCCI

BCCI: एशिया कप 2025 के लिए मंच तैयार हो चुका है. सभी को इंतजार भारतीय टीम के स्क्वाड का है. टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से होगा और फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गजब का मास्टर प्लान तैयार रहा है. खबर है कि बीसीसीआई जल्द ही एक नए नियम को लागू कर सकता है. एक ऐसा नियम जो उन खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हो सकता है जिन्हें मैदान में उतरकर खुद को साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है. 

रेड बॉल क्रिकेट के लिए ये नियम

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक आगामी घरेलू सत्र के लिए परिस्थितियों के अनुसार बीसीसीआई नए नियम का ऐलान कर सकता है. यह रेड बॉल क्रिकेट में मैच के दौरान इंजर्ड प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट को लेकर होगा. रिपोर्ट्स में बताया गया कि 'सीरियस इंजरी रूल' को बीसीसीआई ने अनुमति दे दी है. बीसीआई ने इस नियम पर विचार भारत और इंग्लैंड के बीच 2-2 पर रुकी टेस्ट सीरीज के बाद किया है.

घरेलू सीजन के लिए है नियम

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक यह नियम बीसीसीआई ने घरेलू सीजन 2025-26 के लिए लागू किया है. खेल परिस्थितियों में नए नियम में कहा गया है, 'यदि किसी खिलाड़ी को संबंधित मैच के दौरान गंभीर चोट लगती है तो ऐसे में सीरियस इंजरी रूल की अनुमति दी जा सकती है. बशर्ते यह चोट खेल के दौरान और खंड में वर्णित खेल क्षेत्र के भीतर लगी होनी चाहिए.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

BCCI

Trending news

हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
shashi tharoor news
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
aaj ki taza khabar
Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
GST
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
Congress Vote Stealing Campaign
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
;