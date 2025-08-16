Asia Cup 2025 से पहले BCCI का नया रूल... खिलाड़ियों के लिए बनेगा 'वरदान', इंजरी कंसर्न की नहीं होगी टेंशन

BCCI: एशिया कप 2025 के लिए मंच तैयार हो चुका है. सभी को इंतजार भारतीय टीम के स्क्वाड का है. टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से होगा और फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गजब का मास्टर प्लान तैयार रहा है. खबर है कि बीसीसीआई जल्द ही एक नए नियम को लागू कर सकता है. एक ऐसा नियम जो उन खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हो सकता है जिन्हें मैदान में उतरकर खुद को साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है.

रेड बॉल क्रिकेट के लिए ये नियम

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक आगामी घरेलू सत्र के लिए परिस्थितियों के अनुसार बीसीसीआई नए नियम का ऐलान कर सकता है. यह रेड बॉल क्रिकेट में मैच के दौरान इंजर्ड प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट को लेकर होगा. रिपोर्ट्स में बताया गया कि 'सीरियस इंजरी रूल' को बीसीसीआई ने अनुमति दे दी है. बीसीआई ने इस नियम पर विचार भारत और इंग्लैंड के बीच 2-2 पर रुकी टेस्ट सीरीज के बाद किया है.

घरेलू सीजन के लिए है नियम

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक यह नियम बीसीसीआई ने घरेलू सीजन 2025-26 के लिए लागू किया है. खेल परिस्थितियों में नए नियम में कहा गया है, 'यदि किसी खिलाड़ी को संबंधित मैच के दौरान गंभीर चोट लगती है तो ऐसे में सीरियस इंजरी रूल की अनुमति दी जा सकती है. बशर्ते यह चोट खेल के दौरान और खंड में वर्णित खेल क्षेत्र के भीतर लगी होनी चाहिए.'