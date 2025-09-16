Dream 11 के बाद BCCI को मिला नया स्पांसर, अब जर्सी पर लगेगा Apollo Tyre का ठप्पा
Dream 11 के बाद BCCI को मिला नया स्पांसर, अब जर्सी पर लगेगा Apollo Tyre का ठप्पा

Apollo Tyres cricket sponsorship 2025: एशिया कप 2025 से पहले कोर्ट के आदेश के बाद ड्रीम-11 से बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था. जिसके बाद से ही बोर्ड नए स्पांसर की तलाश में था. अब एशिया कप 2025 के बीच बीसीसीआई को नया स्पांसर मिल गया है. अब टीम इंडिया की जर्सी पर जल्द ही अपोलो टायर्स का ठप्पा नजर आएगा. 

 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 16, 2025, 03:32 PM IST
BCCI: एशिया कप 2025 से पहले कोर्ट के आदेश के बाद ड्रीम-11 से बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था. जिसके बाद से ही बोर्ड नए स्पांसर की तलाश में था. अब एशिया कप 2025 के बीच बीसीसीआई को नया स्पांसर मिल गया है. अब टीम इंडिया की जर्सी पर जल्द ही अपोलो टायर्स का ठप्पा नजर आएगा. बीसीसीआई ने हाल ही में नए स्पांसर की तलाश में आधिकारिक पोस्ट की थी. अपोलो टायर्स बिना देरी के प्रोसेस को फॉलो किया और अब इसे नया जर्सी प्रायोजक घोषित किया गया है.

2 साल का होगा कॉन्ट्रैक्ट

अपोलो टायर्स के साथ बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक के होगा. यह डील बीसीसीआई द्वारा सट्टेबाजी से संबंधित अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगाने के बाद ड्रीम11 के साथ अपने अनुबंध को समाप्त करने के बाद हुआ है. अपोलो टायर्स बीसीसीआई को प्रति मैच 4.5 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा. जो ड्रीम-11 के पहले के 4 करोड़ रुपये के योगदान से अधिक है. भारत के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर को देखते हुए यह साझेदारी टायर निर्माता को महत्वपूर्ण वैश्विक दृश्यता प्रदान करेगी.

एशिया कप में कोई प्रायोजक नहीं

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया बिना स्पांसर के खेल रही है. वहीं भारतीय महिला टीम भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में बिना स्पांसर के उतरी है. हालांकि, बीसीसीआई को 30 सितंबर से महिला वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत से पहले स्पांसर मिल चुका है. ऐसे में महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम नए स्पांसर वाली जर्सी के साथ देखने को मिल सकती है. 

BCCI ने खत्म किया था कॉन्ट्रैक्ट

हाल ही में पारित ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम के प्रचार और विनियमन के तहत सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के बाद बीसीसीआई ने ड्रीम-11 के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था. एशिया कप से पहले बोर्ड को स्पांसर नहीं मिला था, जिसके चलते टीम बिना जर्सी स्पांसर के उतरी. एशिया कप में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है, भारत ने यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दो मुकाबले अपने नाम किए.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

BCCI

