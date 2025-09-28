Advertisement
BCCI की नई टीम...आरपी सिंह-प्रज्ञान ओझा बने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर, ये हैं बैठक के 10 बड़े फैसले

BCCI AGM 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की 84वीं वार्षिक आम बैठक में बोर्ड के नए चेयरमैन का ऐलान हुआ है. मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा सीनियर चयन समिति में भी बदलाव देखने को मिला है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 28, 2025, 04:24 PM IST
BCCI AGM 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की 84वीं वार्षिक आम बैठक में बोर्ड के नए चेयरमैन का ऐलान हुआ है. मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा सीनियर चयन समिति में भी बदलाव देखने को मिला है. भारत के पूर्व क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति में शामिल किया गया है. इन दोनों पूर्व क्रिकेटरों को एस. शरथ और सुब्रोतो बनर्जी के हटने के बाद समिति में नियुक्त किया गया है. इसके अलावा अमिता शर्मा को महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

चयन समिति में शामिल अन्य सदस्य

महिला चयन समिति में मुंबई की सुलक्षणा नाइक और श्रवंथी नायडू भी शामिल हुई हैं. पुरुष सीनियर पैनल से बाहर होने के बाद एस. शरथ को जूनियर चयन पैनल का अध्यक्ष नामित किया गया है. पुरुष सीनियर चयन समिति में ओझा और आरपी सिंह की नियुक्तियों के लिए प्रवीण कुमार, अमय खुरासिया, आशीष विंस्टन जैदी और शक्ति सिंह जैसे खिलाड़ी भी आवेदकों में शामिल थे.

चयन समिति में शामिल होने के नियम

बीसीसीआई के पात्रता मानदंडों के अनुसार, किसी आवेदक को आवेदन करने के लिए न्यूनतम सात टेस्ट, 30 प्रथम श्रेणी मैच, 10 वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच खेलने चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार को कम से कम पांच साल पहले पेशेवर क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए. प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह के करियर के आंकड़ों की बात करें तो दोनों पूर्व क्रिकेटर अपने चरम पर भारतीय टीम के लिए प्रमुख खिलाड़ी थे.

प्रज्ञान और आरपी का रिकॉर्ड

अपने करियर में प्रज्ञान ओझा ने भारत के लिए कुल 4 टेस्ट, 18 वनडे और 6 टी20 इंटरनेशनल खेले और सभी प्रारूपों में 144 विकेट लिए. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में हैदराबाद, बंगाल और बिहार का प्रतिनिधित्व किया. आरपी सिंह की बात करें तो वह 2007 का टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे. उन्होंने 82 इंटरनेशनल मैचों में 124 विकेट हासिल किए हैं.

बीसीसीआई की बैठक में लिए गए 10 बड़े नियम

1. इन सदस्यों को बीसीसीआई के नए पदाधिकारी के रूप में चुना गया:
अध्यक्ष: मिथुन मन्हास
उपाध्यक्ष: राजीव शुक्ला
सचिव: देवजीत सैकिया
संयुक्त सचिव: प्रभतेज भाटिया
कोषाध्यक्ष: ए. रघुराम भट

2. बीसीसीआई की शीर्ष परिषद में आम सभा का एक प्रतिनिधि चुना गया:
जयदेव शाह

3. इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल में दो प्रतिनिधि चुने गए:
अरुण सिंह धूमल और एम. खैरुल जमाल मजूमदार.

4. वित्त वर्ष 2024-25 के लेखापरीक्षित खातों को आम सभा द्वारा पारित और अपनाया गया.

5. वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट को आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया.

6. पुरुष चयन समिति की घोषणा की गई. चयन समिति में अब ये सदस्य होंगे:
अजीत अगरकर (अध्यक्ष), शिव सुंदर दास, अजय रात्रा, आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा. आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा को पुरुष चयन समिति में नव नियुक्त किया गया है. 

7. महिला चयन समिति की घोषणा की गई. महिला चयन समिति में ये सदस्य होंगे:
अमिता शर्मा (अध्यक्ष), श्यामा डे, सुलक्षणा नाइक, जया शर्मा और श्रावंती नायडू. अमिता शर्मा, सुलक्षणा नाइक, जया शर्मा और श्रावंती नायडू को महिला चयन समिति में नव नियुक्त किया गया है.

8. जूनियर क्रिकेट समिति की घोषणा की गई. जूनियर क्रिकेट समिति में ये सदस्य होंगे:
एस. शरत (अध्यक्ष), हरविंदर सोढ़ी, पथिक पटेल, कृष्ण मोहन और राणादेब बोस. एस शरथ को जूनियर क्रिकेट समिति में नया शामिल किया गया है.

9. डब्ल्यूपीएल समिति में ये सदस्य होंगे:
जयेश जॉर्ज (अध्यक्ष), मिथुन मन्हास, राजीव शुक्ला, देवजीत सैकिया, प्रभातेज भाटिया, ए रघुराम भट्ट, मधुमती लेले, संजय टंडन, आर. आई. पलानी और अरुण सिंह धूमल.

10. इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति में ये सदस्य होंगे:
रोहन जेटली (अध्यक्ष), मिथुन मन्हास, राजीव शुक्ला, देवजीत सैकिया, प्रभातेज भाटिया, ए रघुराम भट्ट, अनिरुद्ध चौधरी और सना सतीश बाबू.

