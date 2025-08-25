358 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म... फिर भी BCCI ड्रीम-11 पर नहीं ले पाएगा एक्शन, जानें क्या है वजह

BCCI vs Dream 11: ऑनलाइन गेमिंक का क्रिकेट जगत में विस्तार खूब फैल चुका था. लेकिन अब उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. इसके रडार में ड्रीम-11 भी आया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार को ड्रीम 11 के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया है. लेकिन इसके आगे बोर्ड कोई एक्शन नहीं ले सकता है. इसकी पुष्टि कुछ रिपोर्ट्स से हुई है. पिछले गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में 'ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन विधेयक, 2025' पारित होने के बाद ड्रीम-11 पर गाज गिरी.

देवजीत सैकिया ने की पुष्टि

एशिया कप 2025 में लगभग 10 दिन का समय बाकी है और टीम इंडिया के पास फिलहाल कोई टाइटल स्पॉन्सर नहीं है.बीसीसीआई के सचिव देवाजीत सैकिया ने पुष्टि कर दी है कि बीसीसीआई ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन विधेयक, 2025 के पारित होने के बाद Dream11 के साथ पार्टनरशिप खत्म कर रहा है. भविष्य में भी बोर्ड ऐसे किसी भी संगठन से संबंध नहीं रखेगा.

बीसीसीआई नहीं ले सकता कोई एक्शन?

कॉन्ट्रैक्ट भले ही समय से पहले खत्म हो गया है लेकिन इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ड्रीम11 पर पेनल्टी नहीं लगा सकता है. एक BCCI अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'ड्रीम11 के प्रतिनिधियों ने BCCI कार्यालय का दौरा किया और CEO हेमंग अमीन को सूचित किया कि वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे. वे एशिया कप के लिए टीम के प्रायोजक नहीं होंगे. BCCI जल्द ही एक नया टेंडर जारी करेगा.'

क्या है नियम?

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 358 करोड़ रुपये के अनुबंध में एक प्रावधान के कारण कंपनी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 'कुछ भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी.' इस नियम के तहत जब किसी नए कानून के कारण कंपनी के मुख्य व्यवसाय पर रोक लगती है तो ऐसे में उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता है.