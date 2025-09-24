अचानक रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक... अय्यर के इस बड़े फैसले की वजह क्या? BCCI का आया रिएक्शन
श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ दूसरे फर्स्ट-क्लास मैच में भारत 'ए' टीम की कप्तानी करने वाले थे. लेकिन मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही अय्यर ने खेल से अपना नाम वापस ले लिया. बाद में खबर आई कि अय्यर ने रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला लिया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:08 PM IST
इस समय भारत के सबसे चर्चित क्रिकेटरों में से एक श्रेयस अय्यर हैं. श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया 'ए' मैच से कुछ घंटे पहले ही भारत 'ए' की कप्तानी छोड़ दी और साथ ही मैच से भी हट गए, जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी. शुरुआत में अय्यर ने आखिरी समय में मैच से हटने के अपने फैसले के पीछे टीम को केवल 'निजी कारण' बताए थे. इसके बाद खबर आई कि अय्यर ने रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला किया है और BCCI को भी बता दिया है. अब, एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि उन्होंने आने वाले महीनों में लाल गेंद क्रिकेट में अपनी योजनाओं को लेकर बीसीसीआई चयन समिति के साथ क्या बातचीत की थी.

अय्यर ने क्यों लिया ब्रेक?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार अय्यर ने चयनकर्ताओं को बताया है कि उनकी पीठ में अकड़न है, जिसके कारण वह लाल गेंद क्रिकेट में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पा रहे हैं. यह एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें खिलाड़ी को 4-5 दिनों तक खेलना होता है. बताया गया है कि अय्यर ने बोर्ड से कहा कि वह चार दिनों से ज्यादा मैदान पर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने तब तक ब्रेक लेने का फैसला किया है जब तक उनका शरीर उन्हें सबसे लंबे फॉर्मेट में खेलने की अनुमति नहीं देता. 

BCCI से आया ये रिएक्शन

इस मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज ने पिछले साल खेले गए एक रणजी ट्रॉफी मैच का भी उदाहरण दिया, जहां उन्होंने ओवरों के बीच में बार-बार ब्रेक लिए थे. लेकिन, भारत 'ए' या टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं हो सकता. बीसीसीआई के एक सूत्र ने अय्यर की स्थिति के बारे में हुई बातचीत के बारे में बताया. एक सूत्र के हवाले से कहा, 'उन्होंने हमें बताया है कि वह लाल गेंद क्रिकेट से ब्रेक लेंगे और यह अच्छा है कि उन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया है क्योंकि अब चयनकर्ता उनके भविष्य के बारे में स्पष्ट हैं. वह आने वाले महीनों में लाल गेंद क्रिकेट नहीं खेलेंगे और उन्होंने बोर्ड को बताया है कि वह भविष्य में फिजियो और ट्रेनर से सलाह लेने के बाद अपने शरीर का आकलन करेंगे और इस पर फैसला लेंगे.'

बताया जा रहा है कि अय्यर 2 अक्टूबर से वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली 2 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुने जाने की दौड़ में थे. उनका भारत 'ए' से नाम वापस लेना, संयोग से सीरीज के लिए बीसीसीआई की टीम चयन बैठक की पूर्व संध्या पर हुआ है. बता दें कि अय्यर को इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम में नहीं चुना गया था, जिसके बाद कई दिग्गजों ने सेलेक्टर्स के फैसले पर सवाल खड़े किए. आखिरी बार अय्यर 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेले थे. इसके बाद से उन्हें टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला है.

;