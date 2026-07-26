BCCI करेगा परफॉर्मेंस रिव्यू... किस-किस पर लटकेगी तलवार? अगले महीने से तैयार होगा रोडमैप

भारतीय टीम इन दिनों जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने इस सीरीज में हार की बेड़ियां तोड़ी और 2-0 से बढ़त बना रखी थी. इससे पहले यूके टूर पर टीम इंडिया को एक भी जीत नसीब नहीं हुई थी. आयरलैंड जैसी टीम से भारतीय टीम को 0-2 की हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, इंग्लैंड ने भी 4-0 से रौंद डाला था. जिसके चलते हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर को काफी आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा. अब खबर है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द ही एक परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों पर तलवार लटक सकती है.