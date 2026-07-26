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BCCI करेगा परफॉर्मेंस रिव्यू... किस-किस पर लटकेगी तलवार? अगले महीने से तैयार होगा रोडमैप

भारतीय टीम इन दिनों जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने इस सीरीज में हार की बेड़ियां तोड़ी और 2-0 से बढ़त बना रखी थी. इससे पहले यूके टूर पर टीम इंडिया को एक भी जीत नसीब नहीं हुई थी. अब बीसीसीआई जल्द ही एक रिव्यू मीटिंग करने जा रहा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 26, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:40 AM IST
BCCI करेगा परफॉर्मेंस रिव्यू... किस-किस पर लटकेगी तलवार? अगले महीने से तैयार होगा रोडमैप
Image Credit: Gautam Gambhir

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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