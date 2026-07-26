BCCI करेगा परफॉर्मेंस रिव्यू... किस-किस पर लटकेगी तलवार? अगले महीने से तैयार होगा रोडमैप

भारतीय टीम इन दिनों जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने इस सीरीज में हार की बेड़ियां तोड़ी और 2-0 से बढ़त बना रखी थी. इससे पहले यूके टूर पर टीम इंडिया को एक भी जीत नसीब नहीं हुई थी. आयरलैंड जैसी टीम से भारतीय टीम को 0-2 की हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, इंग्लैंड ने भी 4-0 से रौंद डाला था. जिसके चलते हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर को काफी आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा. अब खबर है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द ही एक परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों पर तलवार लटक सकती है.
रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग में गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टाफ के भविष्य पर भी फैसला लिया जाएगा. क्रिकबज एक रिपोर्ट के अनुसार, आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे में राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अगले महीने की शुरुआत में बैठक करेगा. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "हम अगस्त में समीक्षा बैठक करेंगे."
आयरलैंड और इंग्लैंड से मिली हार के बाद, देवजीत सैकिया ने पुष्टि की थी कि बैठक पूरी तरह से टीम के परफॉर्मेंस को लेकर होगी. यूके टूर में करारी हार के बाद टीम में क्या सुधार होंगे इसपर भी बातचीत होगी. ANI से बात करते हुए, सैकिया ने इन दोनों ही सीरीज में मिली हार को "पूरी तरह से खराब दौर" करार दिया. दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी इस मीटिंग को लेकर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा कि अगर बीसीसीआई इस मीटिंग में किसी को निकालने का फैसला लेता है, तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के 4 महीने बाद ही ये एक कठोर कदम होगा.
ये भी पढ़ें...
सैकिया ने कहा, "BCCI अभी भारतीय T20 टीम के प्रदर्शन पर नजर रख रहा है, जो इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज़ में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. हालांकि, यह कोई असामान्य बात नहीं है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा हो सकता है. हम इसे पूरी तरह से खराब दौर मानते हैं."