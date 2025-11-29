वनडे में विराट और रोहित के भविष्य पर होगा बड़ा फैसला, BCCI करेगा अहम मीटिंग, रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा

भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भविष्य को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है. विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर BCCI जल्द ही टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के साथ एक मीटिंग की प्लानिंग कर रहा है. BCCI की इस मीटिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भविष्य को लेकर चर्चा की जाएगी. एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है.

वनडे में विराट और रोहित के भविष्य पर होगा बड़ा फैसला

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात पर बड़ा फैसला लिया जाएगा कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान 2027 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली के रोल और परफॉर्मेंस पर चर्चा होगी. साथ ही इन दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों को मैच फिटनेस और फॉर्म बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की सलाह दी जाएगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और अब वह केवल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं.

BCCI करेगा अहम मीटिंग

इन दिनों वनडे इंटरनेशनल मैचों की संख्या काफी कम हो गई है. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में जिंदा रखना बहुत बड़ी चुनौती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI के टॉप अधिकारी, कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर अगले हफ्ते विशाखापत्तनम में होने वाले तीसरे वनडे मैच के बाद अहमदाबाद में एक साथ बैठ सकते हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अभी तक ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपनी तैयारी के बारे में ठीक से बात नहीं की है. ऐसे संकेत मिले हैं कि टीम मैनेजमेंट इन दोनों के लिए बैकअप खिलाड़ियों की पहचान करने पर काम कर रहा है. अगर ऐसी स्थिति आती है कि दोनों में से कोई भी ODI वर्ल्ड कप 2027 में नहीं खेलता है तो बैकअप खिलाड़ियों को आगे लाया जाएगा.

रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा

BCCI के एक सूत्र ने कहा, 'यह बहुत जरूरी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे लेवल के प्लेयर्स को यह साफ-साफ बताया जाए कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है और मौजूदा मैनेजमेंट उनके रोल को कैसे देखता है. वे सिर्फ अनिश्चितता के साथ नहीं खेल सकते.' यह भी पता चला है कि BCCI ने रोहित शर्मा से कहा है कि वे सिर्फ अपनी फिटनेस और परफॉर्मेंस पर ध्यान दें और अपने भविष्य के बारे में चल रही अटकलों पर रिएक्ट करने से बचें. बोर्ड शायद दोनों को सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट की चिंताओं के बारे में बताएगा.

टीम को उम्मीद

एक सूत्र ने कहा, 'रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में तीसरे वनडे मैच में रन बनाए थे, लेकिन भारत सीरीज पहले ही हार चुका था. वे पहले दो मैचों में खराब फॉर्म में दिखे. हर सीरीज में ऐसा नहीं हो सकता.' ऐसा समझा जा रहा है कि टीम को उम्मीद है कि रोहित शर्मा अपने “एग्रेसिव” अंदाज के साथ बैटिंग करते रहेंगे, जैसा उन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में किया था. ऑस्ट्रेलिया में, यह साफ था कि वह खुद को जमाने में जरूरत से ज्यादा टाइम ले रहे थे. सूत्र ने कहा, 'उम्मीद है कि रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर में एक निडर बैटर के तौर पर मिसाल कायम करते रहेंगे. ऑस्ट्रेलिया में हालात मुश्किल थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह रिस्क लेने से बच रहे हैं. दोनों से बैटिंग डिपार्टमेंट को लीड करने की उम्मीद है, ताकि उनके आसपास के बाकी युवा बैट्समैन के लिए काम आसान हो सके.'