Advertisement
trendingNow13022556
Hindi Newsक्रिकेट

वनडे में विराट और रोहित के भविष्य पर होगा बड़ा फैसला, BCCI करेगा अहम मीटिंग, रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा

भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भविष्य को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है. विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 29, 2025, 11:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वनडे में विराट और रोहित के भविष्य पर होगा बड़ा फैसला, BCCI करेगा अहम मीटिंग, रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा

भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भविष्य को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है. विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर BCCI जल्द ही टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के साथ एक मीटिंग की प्लानिंग कर रहा है. BCCI की इस मीटिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भविष्य को लेकर चर्चा की जाएगी. एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है.

वनडे में विराट और रोहित के भविष्य पर होगा बड़ा फैसला

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात पर बड़ा फैसला लिया जाएगा कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान 2027 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली के रोल और परफॉर्मेंस पर चर्चा होगी. साथ ही इन दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों को मैच फिटनेस और फॉर्म बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की सलाह दी जाएगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और अब वह केवल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

BCCI करेगा अहम मीटिंग

इन दिनों वनडे इंटरनेशनल मैचों की संख्या काफी कम हो गई है. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में जिंदा रखना बहुत बड़ी चुनौती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI के टॉप अधिकारी, कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर अगले हफ्ते विशाखापत्तनम में होने वाले तीसरे वनडे मैच के बाद अहमदाबाद में एक साथ बैठ सकते हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अभी तक ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपनी तैयारी के बारे में ठीक से बात नहीं की है. ऐसे संकेत मिले हैं कि टीम मैनेजमेंट इन दोनों के लिए बैकअप खिलाड़ियों की पहचान करने पर काम कर रहा है. अगर ऐसी स्थिति आती है कि दोनों में से कोई भी ODI वर्ल्ड कप 2027 में नहीं खेलता है तो बैकअप खिलाड़ियों को आगे लाया जाएगा.

रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा

BCCI के एक सूत्र ने कहा, 'यह बहुत जरूरी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे लेवल के प्लेयर्स को यह साफ-साफ बताया जाए कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है और मौजूदा मैनेजमेंट उनके रोल को कैसे देखता है. वे सिर्फ अनिश्चितता के साथ नहीं खेल सकते.' यह भी पता चला है कि BCCI ने रोहित शर्मा से कहा है कि वे सिर्फ अपनी फिटनेस और परफॉर्मेंस पर ध्यान दें और अपने भविष्य के बारे में चल रही अटकलों पर रिएक्ट करने से बचें. बोर्ड शायद दोनों को सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट की चिंताओं के बारे में बताएगा.

टीम को उम्मीद

एक सूत्र ने कहा, 'रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में तीसरे वनडे मैच में रन बनाए थे, लेकिन भारत सीरीज पहले ही हार चुका था. वे पहले दो मैचों में खराब फॉर्म में दिखे. हर सीरीज में ऐसा नहीं हो सकता.' ऐसा समझा जा रहा है कि टीम को उम्मीद है कि रोहित शर्मा अपने “एग्रेसिव” अंदाज के साथ बैटिंग करते रहेंगे, जैसा उन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में किया था. ऑस्ट्रेलिया में, यह साफ था कि वह खुद को जमाने में जरूरत से ज्यादा टाइम ले रहे थे. सूत्र ने कहा, 'उम्मीद है कि रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर में एक निडर बैटर के तौर पर मिसाल कायम करते रहेंगे. ऑस्ट्रेलिया में हालात मुश्किल थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह रिस्क लेने से बच रहे हैं. दोनों से बैटिंग डिपार्टमेंट को लीड करने की उम्मीद है, ताकि उनके आसपास के बाकी युवा बैट्समैन के लिए काम आसान हो सके.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

BCCI

Trending news

CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
karnataka
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
Airbus A320 Technical Issue
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
Indigo Flight Cancel
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
Supreme Court
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
mh-60r seahawk
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
Cyclone Ditwah
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की नाश्ते पर मुलाकात, हल हो गया मुद्दा?
Karnataka News
सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की नाश्ते पर मुलाकात, हल हो गया मुद्दा?
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
A320 Software Issue
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज