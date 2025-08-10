'अगर उनके मन में कुछ है...', रोहित-विराट के ODI फ्यूचर को लेकर BCCI का आया रिएक्शन
Advertisement
trendingNow12875405
Hindi Newsक्रिकेट

'अगर उनके मन में कुछ है...', रोहित-विराट के ODI फ्यूचर को लेकर BCCI का आया रिएक्शन

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) चल रही अटकलों के बावजूद स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे भविष्य के बारे में निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं कर रहा है. कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी साल अक्टूबर में होने वाली वनडे सीरीज के बाद संन्यास ले लेंगे. हालांकि, इस बार BCCI की ओर से रिएक्शन आया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 10, 2025, 11:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अगर उनके मन में कुछ है...', रोहित-विराट के ODI फ्यूचर को लेकर BCCI का आया रिएक्शन

रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या वनडे से संन्यास लेने वाले हैं? क्या ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगे? पिछले कुछ समय से हर भारतीय क्रिकेट फैन के मन में रोहित शर्मा और विराट कोहली से जुड़े कई सवाल घूम रहे हैं. हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स सामने आईं कि रोहित और कोहली इसी साल अक्टूबर में होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे. इन अटकलों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का रिएक्शन आया है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलते नजर आएंगे रोहित-कोहली

भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज अक्टूबर में होगी. इस सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली की खेलेंगे. कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि इस सीरीज के बाद ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज वनडे से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे. बता दें कि रोहित और विराट ने हाल ही खत्म हुई भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेकर हर किसी को चौंका दिया था. टी20 इंटरनेशनल को पहले ही ये दोनों खिलाड़ी अलविदा कह चुके हैं. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या RO-KO की यह जोड़ी अब वनडे से भी विदा लेने वाली है या ये दोनों दिग्गज 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक खेलते रहेंगे? दोनों की उम्र एक मुद्दा जरूर है, क्योंकि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक कोहली 39 साल के तो रोहित 40 साल के हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें: कभी सिर पर था ताज, अब करियर पर गिरेगी गाज... 2 साल से बदनसीबी का शिकार, फैंस बोले - अब क्या करके मानेगा यार...

BCCI का आया रिएक्शन

बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया, 'जाहिर है, अगर उनके (रोहित और कोहली) मन में कुछ है, तो वे बीसीसीआई के अधिकारियों को बताएंगे, जैसा उन्होंने इंग्लैंड टेस्ट दौरे से पहले किया था. लेकिन भारतीय टीम के नजरिए से अगला बड़ा असाइनमेंट फरवरी में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप और उससे पहले की तैयारियां हैं. फिलहाल ध्यान एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम भेजने पर होगा. उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी फिट और उपलब्ध होंगे.'

आखिरी बार भारत की जर्सी में खेला था चैंपियंस ट्रॉफी 

दोनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए अपना पिछला मैच दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था, जहां कोहली ने ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाया था और रोहित ने फाइनल में एक महत्वपूर्ण अर्धशतक जमाया था. आईपीएल 2025 में भी ये दोनों बल्लेबाज अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के लिए एक्शन में नजर आए थे. हालांकि, इसके समापन के बाद से दोनों खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया है. कोहली ने हाल ही में ट्रेनिंग पर लौटने के संकेत दिए. उन्होंने हाल ही में के इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, जिसमें वह एक इनडोर नेट्स का हिस्सा बनते नजर आए. दूसरी ओर रोहित, जो आईपीएल के बाद यूके में थे, अब मुंबई लौट आए हैं और उनके जल्द ही ट्रेनिंग शुरू करने की उम्मीद है.

कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि बीसीसीआई 25 अक्टूबर को सिडनी में इन दोनों खिलाड़ियों के लिए एक विदाई मैच कराने की तैयारी में है, लेकिन बीसीसीआई सूत्र ने संकेत दिया है कि अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है. सूत्र ने कहा, 'अगर वे विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलते हैं, तो उससे पहले 6 वनडे मैच खेले जा चुके होंगे. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज के बीच भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच सीरीज है, जिसमें राजकोट में क्रमश: 13, 16 और 19 नवंबर को तीन लिस्ट ए मैच (50 ओवर) खेले जाएंगे.' सूत्र ने आगे बताया, 'अब, सवाल यह है कि क्या ये दोनों खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले तीन लिस्ट ए मैच खेलना चाहेंगे या शायद दो. इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि क्या अजीत अगरकर और उनके साथी ऐसा चाहेंगे.'

About the Author
author img
शिवम उपाध्याय

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

BCCIRohit SharmaVirat Kohli2027 world cup

Trending news

120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
ELEPHANT
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
Indian Army
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
Churchgate Railway Station
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
Kerala News
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
Mohan Bhagwat statement
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
Kalyan Banerjee
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
Viral Video
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
Sikkim
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
Eknath Shinde
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
;