'अगर उनके मन में कुछ है...', रोहित-विराट के ODI फ्यूचर को लेकर BCCI का आया रिएक्शन

रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या वनडे से संन्यास लेने वाले हैं? क्या ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगे? पिछले कुछ समय से हर भारतीय क्रिकेट फैन के मन में रोहित शर्मा और विराट कोहली से जुड़े कई सवाल घूम रहे हैं. हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स सामने आईं कि रोहित और कोहली इसी साल अक्टूबर में होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे. इन अटकलों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का रिएक्शन आया है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलते नजर आएंगे रोहित-कोहली

भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज अक्टूबर में होगी. इस सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली की खेलेंगे. कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि इस सीरीज के बाद ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज वनडे से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे. बता दें कि रोहित और विराट ने हाल ही खत्म हुई भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेकर हर किसी को चौंका दिया था. टी20 इंटरनेशनल को पहले ही ये दोनों खिलाड़ी अलविदा कह चुके हैं. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या RO-KO की यह जोड़ी अब वनडे से भी विदा लेने वाली है या ये दोनों दिग्गज 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक खेलते रहेंगे? दोनों की उम्र एक मुद्दा जरूर है, क्योंकि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक कोहली 39 साल के तो रोहित 40 साल के हो जाएंगे.

BCCI का आया रिएक्शन

बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया, 'जाहिर है, अगर उनके (रोहित और कोहली) मन में कुछ है, तो वे बीसीसीआई के अधिकारियों को बताएंगे, जैसा उन्होंने इंग्लैंड टेस्ट दौरे से पहले किया था. लेकिन भारतीय टीम के नजरिए से अगला बड़ा असाइनमेंट फरवरी में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप और उससे पहले की तैयारियां हैं. फिलहाल ध्यान एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम भेजने पर होगा. उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी फिट और उपलब्ध होंगे.'

आखिरी बार भारत की जर्सी में खेला था चैंपियंस ट्रॉफी

दोनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए अपना पिछला मैच दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था, जहां कोहली ने ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाया था और रोहित ने फाइनल में एक महत्वपूर्ण अर्धशतक जमाया था. आईपीएल 2025 में भी ये दोनों बल्लेबाज अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के लिए एक्शन में नजर आए थे. हालांकि, इसके समापन के बाद से दोनों खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया है. कोहली ने हाल ही में ट्रेनिंग पर लौटने के संकेत दिए. उन्होंने हाल ही में के इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, जिसमें वह एक इनडोर नेट्स का हिस्सा बनते नजर आए. दूसरी ओर रोहित, जो आईपीएल के बाद यूके में थे, अब मुंबई लौट आए हैं और उनके जल्द ही ट्रेनिंग शुरू करने की उम्मीद है.

कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि बीसीसीआई 25 अक्टूबर को सिडनी में इन दोनों खिलाड़ियों के लिए एक विदाई मैच कराने की तैयारी में है, लेकिन बीसीसीआई सूत्र ने संकेत दिया है कि अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है. सूत्र ने कहा, 'अगर वे विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलते हैं, तो उससे पहले 6 वनडे मैच खेले जा चुके होंगे. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज के बीच भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच सीरीज है, जिसमें राजकोट में क्रमश: 13, 16 और 19 नवंबर को तीन लिस्ट ए मैच (50 ओवर) खेले जाएंगे.' सूत्र ने आगे बताया, 'अब, सवाल यह है कि क्या ये दोनों खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले तीन लिस्ट ए मैच खेलना चाहेंगे या शायद दो. इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि क्या अजीत अगरकर और उनके साथी ऐसा चाहेंगे.'