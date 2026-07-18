BCCI भी मानता है रोहित का दम, संन्यास को बताया बकवास, 3 कारण... 'हिटमैन' को क्यों खेलना चाहिए वर्ल्ड कप?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साफ कर दिया है कि रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास नहीं ले रहे हैं. BCCI ने रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज कर दिया. बोर्ड ने कहा कि रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सीरीज-डिसाइडिंग तीसरे और आखिरी ODI मैच के बाद भी वह भारत के लिए खेलना जारी रखेंगे. ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि लॉर्ड्स ODI रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है, लेकिन BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने ऐसी किसी भी बात को सिरे से खारिज कर दिया.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, 'मीडिया में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि रोहित शर्मा रविवार को लॉर्ड्स में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. रोहित शर्मा भारतीय वनडे टीम के रेगुलर सदस्य हैं और जब तक वह टीम की योजनाओं का हिस्सा रहेंगे, तब तक देश का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे. दूसरे शब्दों में कहें तो, लॉर्ड्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं होगा.' BCCI का यह बयान साफ करता है कि टीम इंडिया को अभी भी रोहित शर्मा की जरूरत है. रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी साबित होंगे. 2027 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का खेलना क्यों बेहद जरूरी है, उसके तीन बड़े कारण हैं. आइए एक नजर डालते हैं.
रोहित शर्मा अब केवल वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में ही टीम इंडिया का हिस्सा बने हुए हैं. सच तो ये है कि 39 साल की उम्र में भी रोहित शर्मा बड़े मैच विनर बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने भारत को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जिताई थी. रोहित शर्मा अगर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 39 गेंदों पर 57 रन की पारी नहीं खेलते तो टीम इंडिया इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को पिछले साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भी जिताया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित शर्मा ने 76 रनों की कातिलाना पारी खेली थी. बड़े मैच में 'हिटमैन' की पारी के दम पर भारत ने बाजी मार ली और 12 साल बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया. ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा का होना बेहद जरूरी है. रोहित शर्मा को नजरअंदाज करना बेहद घातक होगा.
रोहित शर्मा ICC ट्रॉफी जिताने में एक्सपर्ट हैं. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को ICC के दो बड़े खिताब जिताए हैं. कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जितवाई थी. भारत ने इसके बाद रोहित शर्मा की लीडरशिप में ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खिताब पर अपना कब्जा जमाया था. रोहित शर्मा जरा सा चूक गए नहीं तो वह भारत को 2023 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जिता देते. 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत का खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था. रोहित शर्मा को अनुभव है कि भारत को कैसे 2027 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर ट्रॉफी जितवानी है. इस महान बल्लेबाज का वर्ल्ड कप में खेलना बेहद जरूरी है.
रोहित शर्मा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक हैं. रोहित शर्मा की गेंद को हिट करने की काबिलियत को देखते हुए उन्हें 'हिटमैन' नाम दिया गया है. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 287 वनडे मैचों में 48.58 की औसत से 11757 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 62 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. रोहित का यह स्कोर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा का होना बेहद जरूरी है. वनडे में रोहित शर्मा के नाम 9 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर 2 विकेट रहा है. रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था.