ICU में भर्ती श्रेयस अय्यर की अब कैसी है हालत, बीसीसीआई ने जारी किया ऑफिशियल अपडेट

टीम इंडिया के क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को अचानक सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसकी जानकारी खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने दी है. श्रेयस अय्यर के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग का पता चला है और उन्हें तुरंत ICU में भर्ती करना पड़ा है. श्रेयस अय्यर की रिकवरी के लिए उन्हें अगले दो से सात दिनों तक कड़ी निगरानी में रखा जाएगा, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग के कारण इंफेक्शन को फैलने से रोकना जरूरी है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) श्रेयस अय्यर के माता-पिता को ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी कर रहा है.

बीसीसीआई ने जारी किया ऑफिशियल अपडेट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, 'श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर 2025 को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान फील्डिंग करते समय बाईं पसली के निचले हिस्से में चोट लग गई थी. उन्हें आगे की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. स्कैन से उनकी स्प्लीन में लैसरेशन इंजरी का पता चला है. अय्यर का इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है. वे अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से उनकी चोट की स्थिति पर नजर रख रही है.'

Add Zee News as a Preferred Source

श्रेयस अय्यर को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा

भारतीय टीम के डॉक्टर श्रेयस अय्यर के साथ सिडनी में रहेंगे और उनकी प्रोग्रेस का मूल्यांकन करेंगे.' मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 31 वर्षीय श्रेयस अय्यर के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण संक्रमण फैलने का खतरा था. ऐसे में श्रेयस अय्यर को 2-7 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. उनकी हालत स्थिर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्रेसिंग रूम में श्रेयस अय्यर को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में उन्हें अस्पताल ले जाया गया. रिपोर्ट आने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग का पता चला है. भारत ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज का अंतिम मैच 9 विकेट से अपने नाम किया. टीम इंडिया सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले गंवा चुकी थी. इसके बाद मेहमान टीम सम्मान की लड़ाई लड़ने उतरी थी.

श्रेयस अय्यर के माता-पिता को ऑस्ट्रेलिया भेजेगा BCCI

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) श्रेयस अय्यर के पिता संतोष अय्यर और माता रोहिणी अय्यर को जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया का वीजा दिलवाने के लिए जुटा हुआ है. BCCI श्रेयस अय्यर के माता-पिता को अपने बेटे से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी कर रहा है. बता दें कि वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलियाई पारी के 34वें ओवर के दौरान चोटिल हुए थे. अय्यर इस ओवर की चौथी गेंद पर एलेक्स कैरी का कैच लपकने की कोशिश में जमीन पर गिर पड़े थे. हालांकि, उन्होंने कैच को छूटने नहीं दिया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पवेलियन लौटना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया को यह सफलता भारी पड़ गई. एक ओर एलेक्स कैरी पवेलियन लौट रहे थे, तो दूसरी तरफ जमीन पर पड़े श्रेयस अय्यर दर्द से छटपटा रहे थे. इसके बाद उन्हें फिजियो के साथ मैदान से बाहर लौटना पड़ा.