8 साल बाद भारत में टेस्ट खेलेगा अफगानिस्तान, वनडे में विराट कोहली-रोहित शर्मा मचाएंगे तहलका, BCCI ने जारी किया शेड्यूल

Hindi Newsक्रिकेट8 साल बाद भारत में टेस्ट खेलेगा अफगानिस्तान, वनडे में विराट कोहली-रोहित शर्मा मचाएंगे तहलका, BCCI ने जारी किया शेड्यूल

India vs Afghanistan Schedule: बीसीसीआई ने भारत बनाम अफगानिस्तान सीरीज 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है. 8 साल बाद अफगानिस्तान भारत में टेस्ट मैच खेलेगा. न्यू चंडीगढ़,  धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में इस दौरान मैच खेले जाएंगे.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 02, 2026, 01:41 PM IST
Photo Credit: BCCI/X
India vs Afghanistan Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच बड़ा ऐलान किया. उसने अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया. इस साल जून महीने में अफगानिस्तान की टीम भारत का दौरा करेगी. साल 2018 के बाद यह केवल दूसरा मौका होगा जब दोनों टीमें टेस्ट क्रिकेट में आमने-सामने होंगी. इस दौरे की शुरुआत एक इकलौते टेस्ट मैच से होगी, जिसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. अफगानिस्तान का यह दौरा आईपीएल 2026 के तुरंत बाद होगा.

सीरीज का एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से 10 जून, 2026 तक न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. खास बात यह है कि यह इस मैदान पर आयोजित होने वाला पहला टेस्ट मैच होगा. टेस्ट के बाद टीमें 50 ओवर के फॉर्मेट में उतरेंगी. वनडे सीरीज का पहला मैच 14 जून को धर्मशाला में, दूसरा 17 जून को लखनऊ में और आखिरी मुकाबला 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा. सभी वनडे मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होंगे.

भारत-अफगानिस्तान का इकलौता टेस्ट याद है? 

भारत और अफगानिस्तान के बीच पिछला टेस्ट जून 2018 में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था. यह अफगानिस्तान का डेब्यू टेस्ट था. उस मैच में भारत ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में महज दो दिनों के भीतर जीत दर्ज की थी. मुरली विजय और शिखर धवन के शतकों और हार्दिक पांड्या की 71 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 474 रन बनाए थे, जबकि अफगानिस्तान की पूरी टीम एक ही दिन में दो बार आउट (109 और 103 रन) हो गई थी. यह उस समय भारत की सबसे बड़ी पारी की जीत थी.

अफगानिस्तान ने कितनी तरक्की की है?

2018 के उस कठिन आगाज के बाद से अफगानिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी स्थिति सुधारी है. उसने अब तक कुल 11 टेस्ट मैच खेले हैं और 3 में जीत दर्ज की है. अफगानिस्तान ने 2019 में आयरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार जीत हासिल की और हाल ही में जनवरी 2025 में जिम्बाब्वे को हराकर अपनी पहली 2 या उससे अधिक मैचों की टेस्ट सीरीज जीती. की टीम अब अधिक अनुभवी है और भारतीय पिचों पर कड़ी चुनौती पेश करने के लिए तैयार है.

अफगानिस्तान का भारत दौरा

इकलौता टेस्ट- 6 जून 2026- न्यू चंडीगढ़- सुबह 9:30 बजे

पहला वनडे- 14 जून- धर्मशाला- दोपहर 1:30 बजे

दूसरा वनडे- 17 जून- लखनऊ- दोपहर 1:30 बजे

तीसरा वनडे- 20 जून- चेन्नई- दोपहर 1:30 बजे.

India vs Afghanistan

