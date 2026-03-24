फैमिली से लेकर प्रैक्टिस तक... IPL 2026 में BCCI सख्त, प्लेयर्स ने किया इग्नोर तो लगेगा जुर्माना

आईपीएल 2026 की शुरुआत के 3 दिन पहले बड़ा अपडेट देखने को मिला है. बीसीसीआई इस सीजन प्लेयर्स के साथ नई सख्त गाइडलाइंस के साथ पेश आने वाला है. फैमिली से लेकर प्रैक्टिस तक बीसीसीआई की नई गाइडलाइंस देखने को मिल रही हैं. जिसने फॉलो नहीं किया उसपर जुर्माना ठोका जाएगा.
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आईपीएल 2026 की शुरुआत के 3 दिन पहले बड़ा अपडेट देखने को मिला है. बीसीसीआई इस सीजन प्लेयर्स के साथ नई सख्त गाइडलाइंस के साथ पेश आने वाला है. फैमिली से लेकर प्रैक्टिस तक बीसीसीआई की नई गाइडलाइंस देखने को मिल रही हैं. जिसने फॉलो नहीं किया उसपर जुर्माना ठोका जाएगा. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब मैच के दिन किसी भी टीम को प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी.
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक ओपन नेट्स पूरी तरह से बैन होंगे. वहीं मैच डे पर प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी. यह फैसला BCCI ने पिच ठीक रखने और शेड्यूल को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए लिया है. मैच डे से पहले टीम के प्लेयर्स को तैयारी करनी होगी. सिर्फ मैच डे पर प्रैक्टिस ही नहीं बंद होगी बल्कि कोई फिटनेस ड्रिल भी नहीं की जाएगी.
फैमिली और फ्रेंड्स पर भी बीसीसीआई की सख्ती रहेगी और उनकी पहुंच सीमित रहेगी. ड्रेसिंग रूम और फील्ड ऑफ प्ले पर वही स्टाफ जा सकेगा जिसके पास उसका एक्सेस होगा. परिवार और दोस्त हॉस्पिटैलिटी एरिया से ही प्रैक्टिस देख पाएंगे इतना ही नहीं, इन्हें प्रैक्टिस डे पर प्लेयर्स के साथ ट्रैवल करने की भी इजाजत नहीं होगी.
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प्रैक्टिस और मैच में प्लेयर्स को केवल टीम बस से ही सफर की इजाजत होगी. निजी वाहन से प्लेयर्स के आने की अनुमति नहीं होगी. जरूरत पड़ने पर टीमें दो हिस्सों में सफर करती हैं. वहीं, फैमिली को अलग वाहन से ही आने की अनुमति होगी. इसके अलावा सब्सटिट्यूट प्लेयर्स को अलग बिठाया जाएगा. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम जैसे बड़े वेन्यू पर टीमों की प्रैक्टिस के लिए अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं. दोनों टीमों को 2 नेट्स और मेन स्क्वॉयर का एक साइड विकेट रेंज हिटिंग के लिए मिलेगा. अगर दोनों टीमें एक साथ अभ्यास करती हैं, तो उन्हें 2-2 विकेट दिए जाएंगे.
|विषय
|नियम संख्या
|Teams Can (क्या कर सकते हैं )
|Teams Can't (क्या नहीं कर सकते )
|प्रैक्टिस सेशन्स (Practice Sessions)
|1
|प्रैक्टिस एरिया में 2 नेट (Nets) इस्तेमाल कर सकते हैं।
|मैच के दिन कोई भी प्रैक्टिस सेशन नहीं किया जा सकता।
|2
|मुख्य स्क्वायर पर 1 साइड विकेट रेंज-हिटिंग के लिए मिलेगा।
|ओपन नेट्स (Open Nets) की अनुमति नहीं है।
|3
|मुंबई (Wankhede) में साथ प्रैक्टिस करने पर दोनों को 2-2 विकेट मिलेंगे।
|एक टीम का समय खत्म होने पर वह दूसरी टीम के विकेट इस्तेमाल नहीं कर सकती।
|4
|प्रैक्टिस के दिनों में 2 बैच में विभाजित होकर टीम बस से आ सकते हैं।
|मैच के दिन मुख्य स्क्वायर पर फिटनेस टेस्ट नहीं किया जा सकता।
|मैच डे व्यवहार (Match Day Conduct)
|5
|रेंज-हिटिंग के लिए निर्धारित साइड विकेट का उपयोग कर सकते हैं।
|मैदान के किनारे लगे LED बोर्ड्स पर गेंद नहीं मार सकते।
|6
|सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों के लिए चिह्नित सीटिंग (तौलिए और पानी के साथ) मिलेगी।
|खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ LED बोर्ड्स के सामने नहीं बैठ सकते।
|ट्रैवल और फैमिली (Travel & Family)
|7
|प्रैक्टिस के दिनों में टीम बस से ही स्टेडियम आना अनिवार्य है।
|खिलाड़ी अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक ही वाहन में नहीं आ सकते।
|8
|परिवार/दोस्त अलग वाहन से आकर हॉस्पिटैलिटी एरिया से मैच देख सकते हैं।
|कैप्स और प्रेजेंटेशन (Caps & Presentation)
|9
|ऑरेंज और पर्पल कैप पहनना अनिवार्य है (या कम से कम पहले 2 ओवर तक)।
|10
|नियमों का पालन न करने पर पहली बार चेतावनी और दूसरी बार जुर्माना लगेगा।
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