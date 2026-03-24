फैमिली से लेकर प्रैक्टिस तक... IPL 2026 में BCCI सख्त, प्लेयर्स ने किया इग्नोर तो लगेगा जुर्माना

आईपीएल 2026 की शुरुआत के 3 दिन पहले बड़ा अपडेट देखने को मिला है. बीसीसीआई इस सीजन प्लेयर्स के साथ नई सख्त गाइडलाइंस के साथ पेश आने वाला है. फैमिली से लेकर प्रैक्टिस तक बीसीसीआई की नई गाइडलाइंस देखने को मिल रही हैं. जिसने फॉलो नहीं किया उसपर जुर्माना ठोका जाएगा. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब मैच के दिन किसी भी टीम को प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी.

मैच डे पर प्रैक्टिस बैन

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक ओपन नेट्स पूरी तरह से बैन होंगे. वहीं मैच डे पर प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी. यह फैसला BCCI ने पिच ठीक रखने और शेड्यूल को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए लिया है. मैच डे से पहले टीम के प्लेयर्स को तैयारी करनी होगी. सिर्फ मैच डे पर प्रैक्टिस ही नहीं बंद होगी बल्कि कोई फिटनेस ड्रिल भी नहीं की जाएगी.

फैमिली, फ्रेंड्स पर सख्ती

फैमिली और फ्रेंड्स पर भी बीसीसीआई की सख्ती रहेगी और उनकी पहुंच सीमित रहेगी. ड्रेसिंग रूम और फील्ड ऑफ प्ले पर वही स्टाफ जा सकेगा जिसके पास उसका एक्सेस होगा. परिवार और दोस्त हॉस्पिटैलिटी एरिया से ही प्रैक्टिस देख पाएंगे इतना ही नहीं, इन्हें प्रैक्टिस डे पर प्लेयर्स के साथ ट्रैवल करने की भी इजाजत नहीं होगी.

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निजी वाहन से ट्रैवल पर बैन

प्रैक्टिस और मैच में प्लेयर्स को केवल टीम बस से ही सफर की इजाजत होगी. निजी वाहन से प्लेयर्स के आने की अनुमति नहीं होगी. जरूरत पड़ने पर टीमें दो हिस्सों में सफर करती हैं. वहीं, फैमिली को अलग वाहन से ही आने की अनुमति होगी. इसके अलावा सब्सटिट्यूट प्लेयर्स को अलग बिठाया जाएगा. मुंबई के वानखेड़े स्टेड‍ियम जैसे बड़े वेन्यू पर टीमों की प्रैक्टिस के लिए अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं. दोनों टीमों को 2 नेट्स और मेन स्क्वॉयर का एक साइड विकेट रेंज हिटिंग के लिए मिलेगा. अगर दोनों टीमें एक साथ अभ्यास करती हैं, तो उन्हें 2-2 विकेट दिए जाएंगे.