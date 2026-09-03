BCCI रिव्यू मीटिंग में बड़ा फैसला, गंभीर नहीं एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार ये दिग्गज करेगा टीम इंडिया की कोचिंग

BCCI की रिव्यू मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है. इसी महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए बीसीसीआई ने पूर्व दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण को टीम इंडिया का हेड कोच नियुक्त किया है. खेल मंत्रालय ने गुरुवार, 3 सितंबर को कोच और सपोर्ट स्टाफ की जिस सूची को मंजूरी दी, उसमें इस फैसले की पुष्टि की गई. एशियन गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें पुरुषों का क्रिकेट टूर्नामेंट 24 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच होगा. टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी. इस मेगा इवेंट के लिए बीसीसीआई ने पहले ही टीम इंडिया का ऐलान कर दिया था, जिसकी कमान श्रेयस अय्यर संभालेंगे. एशियन गेम्स में भारत की मजबूत क्रिकेट टीम हिस्सा लेगी, जिसमें अनुभवी पेसर जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं.