BCCI रिव्यू मीटिंग में बड़ा फैसला, गंभीर नहीं एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार ये दिग्गज करेगा टीम इंडिया की कोचिंग

BCCI की रिव्यू मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है. इसी महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए बीसीसीआई ने पूर्व दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण को टीम इंडिया का हेड कोच नियुक्त किया है. खेल मंत्रालय ने गुरुवार, 3 सितंबर को कोच और सपोर्ट स्टाफ की जिस सूची को मंजूरी दी, उसमें इस फैसले की पुष्टि की गई. एशियन गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें पुरुषों का क्रिकेट टूर्नामेंट 24 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच होगा. टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी. इस मेगा इवेंट के लिए बीसीसीआई ने पहले ही टीम इंडिया का ऐलान कर दिया था, जिसकी कमान श्रेयस अय्यर संभालेंगे. एशियन गेम्स में भारत की मजबूत क्रिकेट टीम हिस्सा लेगी, जिसमें अनुभवी पेसर जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं.
रेगुलर हेड कोच गौतम गंभीर की गैर-मौजूदगी में वीवीएस लक्ष्मण टीम की कमान संभालेंगे. उम्मीद है कि गंभीर भारत में ही रुकेंगे और वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की घरेलू सीरीज के दौरान वनडे टीम की देखरेख करेंगे.
वीवीएस लक्ष्मण के लिए ये रोल नया नहीं है. हाल ही में वो गंभीर की अनुपस्थिति में जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के हेड कोच थे. इस शृंखला में श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम ने 3-0 से जीत हासिल की थी. इससे पहले जब राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के हेड कोच थे, तब भी कई सीरीज में उनकी गैर-मौजूदगी में लक्ष्मण को कोचिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. 2023 एशियन गेम्स में भी लक्ष्मण ही टीम इंडिया के हेड कोच थे. उनके अंदर भारत ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था.
एशियाई खेलों के लिए भारत के कोचिंग ग्रुप में पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी, ऋषिकेश कानिटकर और सुभादीप घोष भी शामिल होंगे. मारूफ फजंदर को इस अभियान के लिए टीम लीडर नियुक्त किया गया है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 में अपने कोचिंग स्टाफ में अमोल मजूमदार और आविष्कार साल्वी को शामिल करके उतरेगी.
श्रेयस अय्यर पुरुषों की T20 प्रतियोगिता में भारत की कप्तानी करेंगे और तिलक वर्मा उनके डिप्टी होंगे. टीम में युवा बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं, जो सीनियर लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं. साथ ही, फैंस की नजर स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर भी रहेगी, जो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चोट के कारण उपलब्ध नहीं थे.
एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट टीम का स्क्वॉड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी