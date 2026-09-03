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BCCI रिव्यू मीटिंग में बड़ा फैसला, गंभीर नहीं एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार ये दिग्गज करेगा टीम इंडिया की कोचिंग

एशियन गेम्स 2026 में गौतम गंभीर नहीं वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. उनके लिए ये रोल नया नहीं है. 2023 एशियाई खेलों में भी लक्ष्मण को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उनके अंदर भारत ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 03, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:46 PM IST
BCCI रिव्यू मीटिंग में बड़ा फैसला, गंभीर नहीं एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार ये दिग्गज करेगा टीम इंडिया की कोचिंग
Image Credit: एशियन गेम्स 2026 में लक्ष्मण करेंगे टीम इंडिया की कोचिंग (BCCI)

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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