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BCCI की बैठक: टी20 टीम के लचर प्रदर्शन का खुलेगा कच्चा-चिट्ठा, अगरकर-लक्ष्मण के फ्यूचर पर होगा फैसला

BCCI Meeting: मुंबई में होने जा रही बीसीसीआई (BCCI) की हाई-प्रोफाइल समीक्षा बैठक में मुख्य कोच गौतम गंभीर, चयनकर्ता अजीत अगरकर और वीवीएस लक्ष्मण के भविष्य पर चर्चा हो सकती है. टीम इंडिया के हालिया विदेशी प्रदर्शन, चोटिल खिलाड़ियों की समस्याओं और कप्तान रोहित शर्मा को लेकर भी बात हो सकती है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 02, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:57 PM IST
BCCI की बैठक: टी20 टीम के लचर प्रदर्शन का खुलेगा कच्चा-चिट्ठा, अगरकर-लक्ष्मण के फ्यूचर पर होगा फैसला
Image Credit: वीवीएस लक्ष्मण, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर. BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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