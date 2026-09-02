BCCI की बैठक: टी20 टीम के लचर प्रदर्शन का खुलेगा कच्चा-चिट्ठा, अगरकर-लक्ष्मण के फ्यूचर पर होगा फैसला

BCCI Meeting: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की एक हाई-प्रोफाइल बैठक गुरुवार को मुंबई में आयोजित होने वाली है. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के पदाधिकारी, टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भी हिस्सा ले सकते हैं. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण भी बैठक में भाग लेंगे. इस बैठक का कोई औपचारिक एजेंडा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन बीसीसीआई के पिछले बयानों के मुताबिक, भारतीय टीम के हालिया प्रदर्शन (चाहे वह इंग्लैंड में हो या श्रीलंका में) की समीक्षा किए जाने की पूरी उम्मीद है.
बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया इस बैठक को बुलाएंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे. इसके अलावा टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर भी बैठक के दौरान ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं. बोर्ड आगे की रणनीति और वनडे वर्ल्ड कप 2027 की योजना को लेकर इस दौरान चर्चा कर सकता है. बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (AGM) से ठीक पहले होने के कारण इस मीटिंग का महत्व और भी बढ़ जाता है. इस बैठक में जो भी बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे, उन्हें मंजूरी के लिए आगामी एजीएम में बीसीसीआई की जनरल बॉडी के सामने रखा जा सकता है.
इस समीक्षा बैठक के केंद्र में भारतीय टीम का आयरलैंड और इंग्लैंड दौरों पर हुआ हालिया खराब प्रदर्शन रहेगा, जहां सीमित ओवरों (व्हाइट बॉल) की टीमों को मेजबानों के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी. टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन होने के बावजूद भारतीय टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों पर खेले गए छह पूर्ण टी20 मैचों में से एक भी मैच जीतने में असफल रही. बीसीसीआई ने इन दौरों के बाद टीम के प्रदर्शन की गहन समीक्षा करने का वादा किया था.
जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के दौरान बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टीम के प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा था, ''बीसीसीआई वर्तमान में भारतीय टी20 टीम के प्रदर्शन पर नजर रख रही है, जो इंग्लैंड के खिलाफ जारी सीरीज में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. हालांकि, यह कोई असामान्य बात नहीं है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा होता रहता है. हम इसे केवल एक खराब दौर मानते हैं.''
इस बैठक में स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा का मुद्दा भी काफी अहम रहेगा. उनके भविष्य को लेकर बीसीसीआई और मुख्य चयनकर्ताओं के विचार एक समान नहीं दिख रहे थे. मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया था कि चयनकर्ता 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए रोहित को टीम में नहीं रखना चाहते हैं और लॉर्ड्स का वनडे मुकाबला उनका आखिरी मैच होगा. हालांकि, बीसीसीआई ने तुरंत इन दावों का खंडन किया था. इस बैठक के बाद रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर काफी हद तक स्थिति साफ हो सकती है.
समीक्षा बैठक में न केवल पुराने प्रदर्शन पर बात होगी, बल्कि भविष्य की चुनौतियों पर भी रणनीति बनाई जाएगी. इसमें विशेष रूप से न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी कठिन विदेशी सीरीज शामिल है, जहां भारत को पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैचों की पूरी सीरीज खेलनी है. इसके अलावा दिग्गज क्रिकेटर्स मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र में भारत की स्थिति और टीम के प्रदर्शन को सुधारने के लिए जरूरी प्रशासनिक कदमों पर भी चर्चा करेंगे.
पिछले कुछ समय से मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के कार्यकाल और वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय टीम के साथ 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' जैसी बड़ी भूमिका सौंपने की अफवाहें गर्म हैं. हालांकि, अभी तक बीसीसीआई, अगरकर या लक्ष्मण में से किसी ने भी इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस बैठक के बाद इन महत्वपूर्ण पदों को लेकर स्पष्टता आ सकती है.