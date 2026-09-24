अजीत अगरकर की उलटी गिनती शुरू? BCCI सचिव ने तोड़ दी चुप्पी, कहा- 4 अक्टूबर को हम...

भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. उनके रिप्लेसमेंट के चर्चे तेज हैं. इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ दी है. देवजीत सैकिया का कार्यकाल 4 अक्टूबर को खत्म हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगरकर ने पहले ही BCCI को बता दिया है कि वह अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं. जिसके बाद से चारों तरफ सवाल है कि आखिर कौन उनकी जगह ले सकता है.
देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड के पास पुरुषों की सेलेक्शन कमेटी के अगले चेयरमैन पर फैसला करने के लिए "काफी समय" है. अगरकर ने पहले ही BCCI को बता दिया है कि वह अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जिससे सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है. हालांकि, सैकिया ने कहा कि बोर्ड को अगरकर की जगह लेने वाले का नाम घोषित करने की कोई जल्दी नहीं है और मौजूदा चेयरमैन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ही फैसला लिया जाएगा.
सैकिया ने PTI वीडियो से कहा, "जहां तक अजीत अगरकर की बात है, तो उनका कार्यकाल 4 अक्टूबर को खत्म हो रहा है और हमारे पास 4 तारीख तक काफी समय है. हम 4 अक्टूबर के बाद खाली होने वाले पद के बारे में फैसला लेंगे. जब BCCI कोई फैसला ले लेगा, तो हम निश्चित रूप से इसे सार्वजनिक करेंगे." अगरकर ने चेतन शर्मा की जगह जुलाई 2023 में सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का पद संभाला था. उनके कार्यकाल में भारत की 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीत और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतना शामिल है.
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सैकिया ने एशियन गेम्स पर भी बात की. उन्होंने कहा, "हमें बहुत गर्व है, देश उनकी शानदार जीत का जश्न मना रहा है. महिला टीम ने वाकई बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वे एक साल से ज़्यादा समय से जीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं. हमें उम्मीद है कि पुरुष टीम भी उसी रास्ते पर चलेगी जिस पर जापान में महिला टीम चली है. मुझे उम्मीद है कि 3 अक्टूबर को देश को जश्न मनाने का एक और सुनहरा मौका मिलेगा."