अजीत अगरकर की उलटी गिनती शुरू? BCCI सचिव ने तोड़ दी चुप्पी, कहा- 4 अक्टूबर को हम...

सैकिया ने PTI वीडियो से कहा, "जहां तक ​​अजीत अगरकर की बात है, तो उनका कार्यकाल 4 अक्टूबर को खत्म हो रहा है और हमारे पास 4 तारीख तक काफी समय है. हम 4 अक्टूबर के बाद खाली होने वाले पद के बारे में फैसला लेंगे. जब BCCI कोई फैसला ले लेगा, तो हम निश्चित रूप से इसे सार्वजनिक करेंगे." अगरकर ने चेतन शर्मा की जगह जुलाई 2023 में सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का पद संभाला था. उनके कार्यकाल में भारत की 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीत और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतना शामिल है.