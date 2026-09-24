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अजीत अगरकर की उलटी गिनती शुरू? BCCI सचिव ने तोड़ दी चुप्पी, कहा- 4 अक्टूबर को हम...

भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. उनके रिप्लेसमेंट के चर्चे तेज हैं. इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ दी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 24, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:36 PM IST
अजीत अगरकर की उलटी गिनती शुरू? BCCI सचिव ने तोड़ दी चुप्पी, कहा- 4 अक्टूबर को हम...
Image Credit: Ajit Agarkar

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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