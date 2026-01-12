WPL 2026 में अचानक बड़ा बदलाव.. सूने स्टेडियम में होंगे 2 मैच, BCCI ने दिया 440 वोल्ट का झटका

Advertisement
Jan 12, 2026, 08:12 PM IST
WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के चौथे सीजन का आगाज हुए 3 दिन हो चुके हैं. सभी मैचों में फैंस की भरमार देखने को मिली. लेकिन अचानक बीसीसीआई ने इन फैंस को 440 वोल्ट का झटका दिया है. WPL 2026 के दो मुकाबले सूने स्टेडियम में हो सकते हैं, इन मैचों में फैंस के लिए परमीशन की अनुमति की गारंटी नहीं है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि चल रहे महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के आगामी लीग चरण के दो मैच बंद दरवाजों में होने की संभावना है.

क्यों नहीं होंगे मैच?

देवजीत सैकिया ने बताया कि राज्य में नगर निगम (BMC)जो मुंबई का नागरिक निकाय है और नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) के चुनाव होंगे, जिसके चलते 14 और 15 जनवरी को मुकाबले बंद दरवाजों के पीछे हो सकते हैं. अधिकांश सुरक्षा कर्मियों को चुनावों के लिए तैनात किया गया है, इसलिए मतदान के दिन (15 जनवरी) और उससे एक दिन पहले, 14 जनवरी को भीड़ को संभालना मुश्किल हो सकता है. इसलिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड फैंस की एंट्री बंद करने पर विचार कर रहा है.

किन टीमों में होगी टक्कर?

बुधवार और गुरुवार के दिन फैंस की छुट्टी का प्लान बन रहा है. इस दिन दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्ज और मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वॉरियर्ज का मुकाबल डीवाई पाटिल स्टेडियम में होना है. हालांकि, 16 जनवरी को गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच में दर्शकों को आने की अनुमति होगी, BCCI सचिव ने बताया कि 'मतगणना दिवस' को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें.. एक मैच से कोई सुपरस्टार... टीम इंडिया में आयुष बदोनी की एंट्री, गंभीर का बयान VIRAL

क्या बोले BCCI सचिव?

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, '15 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं, इसलिए 14 जनवरी और मतदान के दिन, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या WPL मैच बिना किसी भीड़ के हो सकते हैं. एक बार जब हम फाइनल फैसला लेंगे तो हम एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे. हम अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं. मैच तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे, लेकिन हम अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि भीड़ होगी या नहीं. इसमें 16 तारीख शामिल नहीं है क्योंकि चुनाव 15 तारीख को है। मुझे लगता है कि 16 तारीख मतगणना का दिन होगा, इसलिए हम उसे ध्यान में नहीं रख रहे हैं.'

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

WPL 2026

