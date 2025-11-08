Advertisement
trendingNow12994115
Hindi Newsक्रिकेट

नकवी से हुई बात.. भारत कब आएगी एशिया कप ट्रॉफी, मीटिंग में क्या-क्या हुआ? BCCI सचिव ने सब बताया

बीसीसीआई (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि एशिया कप ट्रॉफी को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसे सुलझाने के लिए बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, दोनों सहमत हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर दोनों के बीच एक शांतिपूर्ण बातचीत हुई है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 08, 2025, 07:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नकवी से हुई बात.. भारत कब आएगी एशिया कप ट्रॉफी, मीटिंग में क्या-क्या हुआ? BCCI सचिव ने सब बताया

बीसीसीआई (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि एशिया कप ट्रॉफी को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसे सुलझाने के लिए बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, दोनों सहमत हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर दोनों के बीच एक शांतिपूर्ण बातचीत हुई है. गौरतलब है कि सितंबर में हुए एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन मैच के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि ट्रॉफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को देनी थी. इसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर ही चले गए. अभी तक भारत को ट्रॉफी नहीं सौंपी गई है.

नकवी-सैकिया की हुई बातचीत

देवजीत सैकिया ने ANI से बात करते हुए कहा कि दुबई में आईसीसी की दो मीटिंग्स हुईं- एक अनौपचारिक और एक औपचारिक. उन्होंने कहा, 'दोनों बैठकों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी मौजूद थे और मैं बीसीसीआई की ओर से वहां था. औपचारिक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि यह एजेंडे में नहीं था, लेकिन आईसीसी ने हमारी रिक्वेस्ट पर मेरी और नकवी की एक अलग मीटिंग करवाई.'

Add Zee News as a Preferred Source

मीटिंग में क्या-क्या हुआ?

सैकिया ने आगे कहा, 'हमारी बातचीत बहुत ही अच्छी रही. दोनों पक्षों ने समझा कि यह विवाद सुलझाना जरूरी है. हम दोनों इस पर सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं. पहला कदम उठा लिया गया है. अब हम अलग-अलग विकल्पों पर विचार करेंगे कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए. आने वाले दिनों में हम आईसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी की मदद से इसे हल करने की कोशिश करेंगे.'

भारत ने बिना ट्रॉफी के ही मनाया था जश्न

भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के ही अपनी तरह से खिताब जीतने का जश्न मनाया था. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की तरह 'स्लो-वॉक' की नकल करते हुए काल्पनिक ट्रॉफी उठाई और टीम के साथ जश्न मनाया.

भारत को कब मिलेगी ट्रॉफी?

सैकिया ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे. उन्होंने कहा, 'एसीसी की तरफ से भी कोशिशें जारी हैं ताकि यह मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके. हर खिलाड़ी, अधिकारी और देशवासी ट्रॉफी के भारत आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हम बहुत गंभीरता और ईमानदारी से काम कर रहे हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द ही अच्छे नतीजे मिलेंगे.'

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup TrophyDevajit Saikiamohsin naqvi

Trending news

वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों पर बवाल, हिन्दुओं ने मांगा 'अल्पसंख्यक' का दर्जा
jammu kashmir news
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों पर बवाल, हिन्दुओं ने मांगा 'अल्पसंख्यक' का दर्जा
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े ब्रैंड्स, Reliance से BSNL तक मची होड़
Reliance
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े ब्रैंड्स, Reliance से BSNL तक मची होड़
Tamil Nadu: तमिलनाडु में गवर्नर Vs स्टालिन... सियासी रस्साकशी पर राजभवन का जवाब
Tamil Nadu
Tamil Nadu: तमिलनाडु में गवर्नर Vs स्टालिन... सियासी रस्साकशी पर राजभवन का जवाब
सफेद कोट में 'काला' कारनामा... अनंतनाग में डॉक्टर के पास मिली AK-47, मचा हड़कंप
jammu kashmir news
सफेद कोट में 'काला' कारनामा... अनंतनाग में डॉक्टर के पास मिली AK-47, मचा हड़कंप
VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?
Viral Video
VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?
क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
Tejas
क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
Kalyan Banerjee Cyber Fraud
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
Army
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
parliament session
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
Jammu Kashmir
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला