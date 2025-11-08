नकवी से हुई बात.. भारत कब आएगी एशिया कप ट्रॉफी, मीटिंग में क्या-क्या हुआ? BCCI सचिव ने सब बताया

बीसीसीआई (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि एशिया कप ट्रॉफी को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसे सुलझाने के लिए बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, दोनों सहमत हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर दोनों के बीच एक शांतिपूर्ण बातचीत हुई है. गौरतलब है कि सितंबर में हुए एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन मैच के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि ट्रॉफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को देनी थी. इसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर ही चले गए. अभी तक भारत को ट्रॉफी नहीं सौंपी गई है.

नकवी-सैकिया की हुई बातचीत

देवजीत सैकिया ने ANI से बात करते हुए कहा कि दुबई में आईसीसी की दो मीटिंग्स हुईं- एक अनौपचारिक और एक औपचारिक. उन्होंने कहा, 'दोनों बैठकों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी मौजूद थे और मैं बीसीसीआई की ओर से वहां था. औपचारिक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि यह एजेंडे में नहीं था, लेकिन आईसीसी ने हमारी रिक्वेस्ट पर मेरी और नकवी की एक अलग मीटिंग करवाई.'

Add Zee News as a Preferred Source

मीटिंग में क्या-क्या हुआ?

सैकिया ने आगे कहा, 'हमारी बातचीत बहुत ही अच्छी रही. दोनों पक्षों ने समझा कि यह विवाद सुलझाना जरूरी है. हम दोनों इस पर सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं. पहला कदम उठा लिया गया है. अब हम अलग-अलग विकल्पों पर विचार करेंगे कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए. आने वाले दिनों में हम आईसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी की मदद से इसे हल करने की कोशिश करेंगे.'

भारत ने बिना ट्रॉफी के ही मनाया था जश्न

भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के ही अपनी तरह से खिताब जीतने का जश्न मनाया था. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की तरह 'स्लो-वॉक' की नकल करते हुए काल्पनिक ट्रॉफी उठाई और टीम के साथ जश्न मनाया.

भारत को कब मिलेगी ट्रॉफी?

सैकिया ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे. उन्होंने कहा, 'एसीसी की तरफ से भी कोशिशें जारी हैं ताकि यह मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके. हर खिलाड़ी, अधिकारी और देशवासी ट्रॉफी के भारत आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हम बहुत गंभीरता और ईमानदारी से काम कर रहे हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द ही अच्छे नतीजे मिलेंगे.'