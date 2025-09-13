IND vs PAK Boycott से बीसीसीआई ने किया किनारा, भारत की जीत बनेगी पाकिस्तान का जख्म, सचिव का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट

IND vs PAK Boycott से बीसीसीआई ने किया किनारा, भारत की जीत बनेगी पाकिस्तान का जख्म, सचिव का चौंकाने वाला बयान

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 13, 2025, 11:21 PM IST
India vs Pakistan: भारत में चारों तरफ एशिया कप 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले का विरोध है. हैशटैग बायकॉट में हजारो-लाखों लोग इस मैच का विरोध कर रहे हैं. जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और सरकार दोनों को टारगेट किया जा रहा है. लेकिन मैच से कुछ घंटे पहले ही पहले बीसीसीआई ने इससे किनारा कर लिया है. महामुकाबले का ठीकरा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सरकार पर फोड़ दिया है. बढ़ते विरोध के चलते बीसीसीआई के सचिव ने मैच के कुछ घंटे पहले अपने बयान से खलबली मचा डाली है. 

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अक्सर देखने को मिलता है. अभी तक खेल जगत में भारत की जीत पाकिस्तान के लिए जख्मों का काम करती थी. फैंस भी दोनों कट्टर प्रतिद्वंदियों के बीच मुकाबले का लुत्फ उठाते थे. लेकिन इस साल हालात ज्यादा खराब हुए. 22 अप्रैल की तारीख भारत के लिए काला दिन साबित हुआ. पाकिस्तान से आए आतंकियों ने भारत में घुसकर 26 हिंदुओं की हत्या कर दी. जिसके बाद दोनों देश पिछले 2 महीने पहले तक एक-दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन अब महज मनोरंजन और टीआरपी के चलते खेलते दिखेंगे. 

फैंस में आक्रोश

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत के पूर्व क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था. उस मुकाबले को रद्द करना पड़ा था. ऐसी ही मांगे बीसीसीआई से एशिया कप के लिए रखी जा रही थीं, लेकिन सरकार ने इस मुकाबले के लिए इजाजत दे दी. जिसके बाद से सोशल मीडिया के जरिए फैंस में आक्रोश साफ नजर आ रहा है. दुबई में होने वाले इस मुकाबले के लिए पूरे टिकट भी नहीं बिके. मैच से पहले देवजीत सैकिया ने इसे लेकर अपने विचार रख दिए हैं. 

क्या बोले BCCI सचिव?

बीसीसीआई के सचिव ने मैच से पहले सफाई दी और आजतक से बात करते हुए टीम इंडिया को शुभकामनाएं भी भेजीं. उन्होंने कहा, 'मुझे भरोसा है कि भारतीय खिलाड़ी जीत के लिए पूरी ताकत के साथ उतरेंगे. यह उनघटनाओं का करारा जवाब होगा, जिन्हें हम ज्यादा याद नहीं करना चाहते. भारत को ऐसे देश के साथ खेलना पड़ रहा है, जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन मल्टी-नेशन टूर्नामेंट्स में खेलना भारत सरकार की नीति है. इसी कारण हम इन मैचों से इनकार नहीं कर सकते.'

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

BCCIIND vs PakAsia Cup 2025

;