चोट गंभीर थी... BCCI सचिन ने श्रेयस की चोट पर दिया A to Z अपडेट, कितने दिन और हॉस्पिटल में रहेंगे अय्यर?

BCCI: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की इंजरी ने सभी की धड़कनें बढ़ा दी थीं. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी वनडे मैच में इंजर्ड होने के बाद श्रेयस कई घंटों तक ICU में रहे. हालांकि, अब वह खतरे से बाहर हैं. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने उनकी इंजरी पर पूरा अपडेट दे दिया है.
उन्होंने बताया कि श्रेयस अय्यर डॉक्टर की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से ठीक हो रहे हैं. उन्हें कैच लेने के दौरान स्प्लीन में चोट लगी थी, अब स्टेबल हैं और ICU से बाहर हैं.
क्या बोले देवजीत सैकिया?
अय्यर के अपडेट पर सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'श्रेयस काफी बेहतर हैं. उनकी रिकवरी डॉक्टर की उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से हुई है. मैं डॉ. रिजवान के साथ रेगुलर टच में हूं. आमतौर पर, इस तरह की इंजरी से ठीक होने के लिए छह से आठ हफ्ते लगते हैं, लेकिन आप उनसे एक सरप्राइज की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि वह बहुत पहले ठीक हो सकते हैं.'
काफी गंभीर थी चोट- देवजीत सैकिया
उन्होंने आगे कहा, 'डॉक्टर उनके प्रोग्रेस से बहुत संतुष्ट हैं. उन्होंने अपना रोजमर्रा काम करना शुरू कर दिया है. उनकी चोट बहुत गंभीर थी, लेकिन वह ठीक हो गए हैं और खतरे से बाहर हैं, इसीलिए उन्हें कल ICU से अस्पताल के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया. श्रेयस की सर्जरी नहीं हुई बल्कि एक अलग प्रोसीजर हुआ, इसीलिए वह इतनी जल्दी ठीक हो गए.'
कितने दिन और हॉस्पिटल में रहेंगे अय्यर?
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंटर्नल ब्लीडिंग को रोकने के लिए सर्जरी नहीं बल्कि वह प्रोसेस जरूरी था. इस चोट के लिए आमतौर पर अस्पताल में 7-10 दिन रहना पड़ता है. इसलिए, अय्यर के इतने दिनों तक अस्पताल में रहने की संभावना है. सैकिया ने कहा, 'BCCI ने श्रेयस की मदद के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है. BCCI के डॉक्टर (रिजवान) पूरी तरह से अय्यर के इलाज और रिकवरी पर ध्यान दे रहे हैं. श्रेयस को सिडनी के सबसे अच्छे अस्पताल (सेंट विंसेंट हॉस्पिटल) में भर्ती कराया गया है.'