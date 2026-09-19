मोहसिन नकवी विवाद: भारत में कब आएंगी एशिया कप की दोनों ट्रॉफियां? BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने दिया बड़ा अपडेट

एशिया कप की ट्रॉफियों को लेकर एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने साफ कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मेंस और विमेंस एशिया कप की ट्रॉफियां एक दिन भारत जरूर पहुंचेंगी. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल इसके लिए कोई तय समय-सीमा नहीं बताई जा सकती. देवजीत सैकिया के मुताबिक, दोनों ट्रॉफियां आखिरकार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम स्थित BCCI मुख्यालय में लाई जाएंगी. फिलहाल ये ट्रॉफियां दुबई में ACC के मुख्यालय में हैं. दरअसल, पिछले साल भारतीय मेंस टीम ने एशिया कप जीतने के बाद ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था. मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने के साथ पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं.
मीडिया से बात करते हुए सैकिया ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि एशिया कप की दोनों ट्रॉफियां एक दिन जरूर आएंगी. मैं आपको कोई समय-सीमा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना भरोसा दिला सकता हूं कि दोनों ट्रॉफियां मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद BCCI के हेड ऑफिस में जरूर आएंगी.' हाल ही में भारतीय महिला टीम ने भी महिला T20 एशिया कप जीतने के बाद आधिकारिक ट्रॉफी प्रेजेंटेशन में हिस्सा नहीं लिया. उस समारोह में नकवी मौजूद थे. इस तरह मेंस और विमेंस, दोनों एशिया कप की ट्रॉफियां भारत की टीमों को सीधे नहीं मिल सकीं और दुबई स्थित ACC मुख्यालय में ही रह गईं. महिला टी20 एशिया कप के फाइनल के बाद भारतीय टीम ने आधिकारिक प्रेजेंटेशन से अलग अपनी एक छोटी मेडल सेरेमनी आयोजित की. इस दौरान BCCI सचिव देवजीत सैकिया और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भारतीय खिलाड़ी नंदिनी शर्मा को फील्डिंग मेडल दिया.
इसके कुछ समय बाद आधिकारिक समारोह में मोहसिन नकवी ने श्रीलंका की टीम को रनर-अप का चेक सौंपा. इस घटनाक्रम के बाद एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर चर्चा और तेज हो गई. अब इसी तरह की स्थिति एशियन गेम्स 2026 में भी चर्चा का विषय बन सकती है. जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में क्रिकेट प्रतियोगिता भी शामिल है और भारतीय मेंस तथा विमेंस टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं. चूंकि क्रिकेट प्रतियोगिता ACC की देखरेख में हो रही है, ऐसे में मेडल सेरेमनी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. खास तौर पर यह देखना होगा कि अगर भारतीय टीमों को गोल्ड मेडल मिलता है, तो प्रेजेंटेशन समारोह किस तरह आयोजित किया जाता है और उसमें ACC पदाधिकारियों की क्या भूमिका रहती है.
मोहसिन नकवी का ACC अध्यक्ष के तौर पर मौजूदा कार्यकाल अप्रैल 2027 में समाप्त होना है. इसके बाद वह इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, यह ACC के सदस्य देशों के फैसले पर निर्भर करेगा. इसी वजह से BCCI सचिव का यह बयान अहम माना जा रहा है कि एशिया कप की दोनों ट्रॉफियां आखिरकार भारत पहुंचेंगी. हालांकि, ट्रॉफियां कब भारत लाई जाएंगी, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक तारीख या समय-सीमा सामने नहीं आई है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोनों एशिया कप ट्रॉफियां दुबई स्थित ACC मुख्यालय में हैं. BCCI ने भविष्य में इनके भारत आने की उम्मीद जताई है, लेकिन उनकी वापसी की तारीख तय नहीं हुई है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एशिया कप की दोनों ट्रॉफियां भारत कब पहुंचेंगी और क्या उनकी वापसी किसी आधिकारिक समारोह के जरिए होगी.