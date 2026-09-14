एशिया कप विवाद की INSIDE STORY: भारत ट्रॉफी उठाने को था तैयार, लेकिन मोहसिन नकवी की जिद ने बिगाड़ दिया पूरा खेल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को फाइनल में 72 रनों से हराकर महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ भारत ने रिकॉर्ड आठवीं बार यह ट्रॉफी जीती. हालांकि, खिताबी जीत के बाद ट्रॉफी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में एक ऐसी घटना देखने को मिली, जिसने क्रिकेट जगत का ध्यान खींच लिया. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया.
अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने इस फैसले के पीछे की वजह साफ की है. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारतीय महिला टीम का यह फैसला पिछले साल मेंस टीम के लिए गए रुख के सपोर्ट में था. उन्होंने कहा, 'महिला टीम ने पिछले साल मेंस टीम द्वारा लिए गए फैसले के प्रति एकजुटता दिखाई है.
BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि भारतीय टीम ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी. इसके बावजूद विवाद खत्म करने के लिए मोहसिन नकवी को दो वैकल्पिक रास्ते सुझाए गए. एक प्रस्ताव के तहत एसीसी उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी को भारतीय खिलाड़ियों को ट्रॉफी देने की जिम्मेदारी सौंपने की बात थी. वहीं, दूसरे विकल्प में मौजूदा परंपरा के मुताबिक विजेता टीम के बोर्ड के प्रतिनिधि से ही ट्रॉफी दिलाने का सुझाव रखा गया था. हालांकि नकवी ने दोनों विकल्पों को ठुकरा दिया और खुद ट्रॉफी सौंपने की मांग पर अड़े रहे. दूसरी ओर, भारतीय टीम ने भी अपना फैसला नहीं बदला और नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.
BCCI सचिव देवजीत सैकिया के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव के कारण क्रिकेट से जुड़े कई फैसले अब पहले जैसे नहीं रहे हैं. उन्होंने पहलगाम घटना के बाद बदले हालात का भी जिक्र किया. देवजीत सैकिया ने कहा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम घटना के बाद भारत में हालात बदल गए थे. इसके बाद देश के लोगों की ओर से यह मांग उठी कि भारत को पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए और उसके खिलाफ क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि भारत सरकार की नीति मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में सभी देशों के खिलाफ खेलने की है. सैकिया ने कहा, 'सरकार की नीति है कि हमें मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में हर देश के खिलाफ खेलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने लिए तय की गई हर शर्त को स्वीकार करेंगे.'
एशिया कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ध्यान अब एशियन गेम्स पर है. टीम जापान के आइची प्रीफेक्चर में होने वाले मुकाबलों के लिए रवाना होगी. भारत के मैच 18, 20 और 22 सितंबर को खेले जाने हैं. देवजीत सैकिया ने कहा कि टीम का एकमात्र लक्ष्य एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है. उन्होंने कहा, 'हमारा लक्ष्य स्वर्ण पदक लेकर भारत लौटना है और फिलहाल यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है.'