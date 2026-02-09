क्या विराट और गंभीर के बीच कोई टेंशन? सामने आया BCCI सेक्रेटरी का तगड़ा रिएक्शन

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है. पिछले कुछ महीनों में, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं और यह भी कहा गया है कि टीम मैनेजमेंट 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली की जगह किसी युवा खिलाड़ी को लाने की सोच रहा है.

क्या विराट और गंभीर के बीच कोई टेंशन?

हालांकि देवाजीत सैकिया ने विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच मनमुटाव की किसी भी बात को खारिज कर दिया है. देवाजीत सैकिया ने कहा है कि दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं. इंडिया टुडे से बात करते हुए देवाजीत सैकिया ने कहा, 'मैंने उन्हें कभी लड़ते हुए नहीं देखा. उनके बीच बहुत अच्छे, सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, क्योंकि जब वे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो मैं उनके साथ होता हूं.'

भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कई बदलाव किए

पिछले कुछ महीनों में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने वनडे सेटअप में बदलाव लाने का पक्का इरादा दिखाया है, शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान बनाया है और ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित शर्मा की जगह उन्हें कप्तानी सौंपी है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही अगले वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर कमिटेड नहीं थे.

क्या विराट कोहली को बाहर करने की कोशिश की गई?

अटकलों के बावजूद, इस अनुभवी जोड़ी ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलकर अपने खेल को बेहतर बनाने और उसमें बदलाव करने की इच्छा दिखाई. ये मैच बहुत फायदेमंद साबित हुए, क्योंकि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ बाद की वनडे सीरीज में दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में दिखे. देवाजीत सैकिया ने BCCI और टीम मैनेजमेंट के बारे में चल रही अफवाहों पर भी बात की, जिसमें कहा जा रहा था कि वे विराट कोहली को नेशनल टीम से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं.

विराट कोहली बड़े कद के खिलाड़ी

BCCI सेक्रेटरी देवाजीत सैकिया ने जोर देकर कहा कि कोई भी अथॉरिटी विराट कोहली जैसे कद के खिलाड़ी को उसके करियर के बारे में फैसले लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती. देवाजीत सैकिया ने आगे कहा, 'विराट कोहली जैसे कद के खिलाड़ी को कोई भी बदलने या कोई फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता.'