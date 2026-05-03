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Hindi Newsक्रिकेटदुनिया में IPL की इमेज का सवाल, BCCI ने इस टीम के खिलाफ दिए तगड़ा एक्शन लेने के संकेत

दुनिया में IPL की इमेज का सवाल, BCCI ने इस टीम के खिलाफ दिए तगड़ा एक्शन लेने के संकेत

IPL 2026 के दौरान राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम और उसके क्रिकेटर्स मैदान के बाहर की कुछ घटनाओं को लेकर विवादों में रहे हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) डिसिप्लिन तोड़ने के मामलों में अपना रुख और सख्त करने की तैयारी कर रहा है. BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने संकेत दिया है कि जो टीमें तय नियमों का पालन नहीं करतीं, उनके खिलाफ आगे और कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 03, 2026, 11:18 AM IST
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दुनिया में IPL की इमेज का सवाल, BCCI ने इस टीम के खिलाफ दिए तगड़ा एक्शन लेने के संकेत

IPL 2026 के दौरान राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम और उसके क्रिकेटर्स मैदान के बाहर की कुछ घटनाओं को लेकर विवादों में रहे हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) डिसिप्लिन तोड़ने के मामलों में अपना रुख और सख्त करने की तैयारी कर रहा है. BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने संकेत दिया है कि जो टीमें तय नियमों का पालन नहीं करतीं, उनके खिलाफ आगे और कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है.

BCCI लेगा इस IPL टीम के खिलाफ तगड़ा एक्शन!

BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया की यह टिप्पणी तब आई है जब IPL 2026 के मौजूदा सीजन के दौरान राजस्थान रॉयल्स (RR) से जुड़ी कई घटनाओं पर सवाल उठे हैं. BCCI के कोड ऑफ कंडक्ट के अलग-अलग मामलों के चलते यह फ्रेंचाइजी मुश्किल में पड़ गई थी. मुंबई में 2026 विंमेस टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा के मौके पर देवजीत सैकिया ने कहा, 'हम उन टीमों पर लगाम लगाने के लिए कुछ और विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं.'

दुनिया में IPL की इमेज का सवाल

BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने आगे कहा, 'हम कुछ कार्रवाई करेंगे. हम IPL के अलग-अलग नियमों, शर्तों और प्रोटोकॉल पर गौर कर रहे हैं कि टीमें किस तरह का बर्ताव करती हैं.' इन घटनाओं में से एक में राजस्थान रॉयल्स (RR) के टीम मैनेजर रविंदर सिंह भिंडर शामिल थे, जिन्हें एक मैच के दौरान डगआउट के पास मोबाइल फोन इस्तेमाल करते देखा गया था. इस हरकत के लिए उन पर 1 लाख रुपये का फाइन लगा. बाद में उन्होंने BCCI की एंटी-करप्शन यूनिट को बताया कि यह उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया था और सजा मिलने से पहले ही उन्होंने माफी मांग ली थी.

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रियान पराग को भी BCCI की सजा का सामना करना पड़ा

इस घटना के बाद राजस्थान रॉयल्स (RR)के कप्तान रियान पराग को भी BCCI की सजा का सामना करना पड़ा, जब उन्हें एक मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम के अंदर ई-सिगरेट पीते देखा गया. इस उल्लंघन के चलते उन पर उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और साथ ही एक डिमेरिट प्वाइंट भी दिया गया. BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने इस पर बोलते हुए कहा किया कि जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ियों या अधिकारियों की नहीं है, बल्कि उन्होंने लीग की इमेज बनाए रखने में फ्रेंचाइजियों की सामूहिक भूमिका पर भी जोर दिया.

IPL की इमेज पर कभी भी बुरा असर न पड़े

सैकिया ने कहा, 'यह सिर्फ खिलाड़ियों या अधिकारियों की बात नहीं है. एक टीम के तौर पर उन्हें कुछ डिसिप्लिन बनाए रखना होगा, ताकि IPL की इमेज पर कभी भी बुरा असर न पड़े. यह सुनिश्चित करने के लिए हमें कोई फैसला लेना होगा और हम कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे.' इन घटनाक्रमों के चलते राजस्थान रॉयल्स (RR) के अंदर से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं. हेड कोच कुमार संगकारा ने हाल ही में इस मामले पर बात करते हुए कहा कि इन दोनों ही मुद्दों को BCCI और फ्रेंचाइजी ने पहले ही सुलझा लिया है, और साथ ही उन्होंने टीम में पॉजिटिव माहौल बनाने के प्रति समर्पण पर भी जोर दिया.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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