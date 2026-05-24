Suryakumar Yadav की कुर्सी जाना तय! नए कप्तान के लिए संजू-अय्यर नहीं...इस तूफानी बैटर का नाम सबसे आगे

Suryakumar Yadav India T20I Captaincy Controversy: टी20 इंटरनेशनल में भारत का नया कप्तान कौन होगा? इस सवाल के बीच 24 मई को एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर तलवार लटक गई है. पीटीआई (PTI) की एक रिपोर्ट में बीसीसीआई (BCCI) के एक वरिष्ठ सूत्र के हवाले से दावा किया गया है कि राष्ट्रीय चयन समिति (Selection Committee) सूर्या की कप्तानी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, सिलेक्टर्स का मानना है कि सूर्यकुमार यादव अब विशुद्ध बल्लेबाज के तौर पर भी टीम में जगह बनाने के हकदार नहीं दिख रहे हैं. अब उनके भविष्य का अंतिम फैसला पूरी तरह से मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के हाथों में है.

रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

बीसीसीआई के वरिष्ठ सूत्र ने पीटीआई को बताया, 'शुरुआत में सिलेक्टर्स को लगा था कि आईपीएल से सूर्यकुमार को अपनी फॉर्म वापस मिल जाएगी, ठीक पिछले सीजन की तरह जब उन्होंने 700 से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन अजीब बात यह है कि इस बार उनके खेल में कोई तकनीकी सुधार नहीं दिखा है. नए से नए गेंदबाज भी उन्हें सीधी हार्ड लेंथ गेंदें फेंक रहे हैं और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है. सिलेक्टर्स उन्हें लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में खेलते हुए नहीं देख रहे हैं, यह बिल्कुल साफ है.'

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अय्यर, संजू से भी ऊपर इस खिलाड़ी का नाम

सूर्या से कप्तानी छिनने के बाद जिन खिलाड़ियों को टीम की कमान मिल सकती है, उनमें श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और शुभमन गिल का नाम सामने आ रहा था, लेकिन ताजा रिपोर्ट में एक नए खिलाड़ी ने इस रेस में एंट्री मारी है. ये कोई और नहीं बल्कि सूर्यकुमार यादव के साथ मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा (Tilak Varma) हैं. बीसीसीआई के सूत्र ने संकेत दिए हैं कि अगर सूर्या को बर्खास्त किया जाता है, तो तिलक वर्मा कप्तानी के सबसे अप्रत्याशित और बड़े दावेदार बनकर उभर सकते हैं.

तिलक वर्मा के कप्तान बनने की संभावना पर सूत्र ने कहा कि, 'अगर सूर्या को कप्तानी से हटाया जाता है, तो तिलक वर्मा को रेस से बाहर मत मानिए. एक खास वजह से ही तिलक वर्मा को आगामी ट्राई-नेशन ‘ए’ सीरीज (Tri-Nation A Series) के लिए कप्तान बनाया गया है, जहां सिलेक्टर्स उनकी लीडरशिप स्किल्स (कप्तानी क्षमता) को करीब से देखना चाहते हैं.'

तिलक वर्मा ने टी20I में अब तक क्या किया?

तिलक वर्मा भारत के लिए अब तक 49 टी20 आई मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 44.81 की औसत और 145.45 के स्ट्राइक रेट से कुल1389 रन बनाए हैं, जिसमें 6 फिफ्टी और 2 शतक शामिल हैं.

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer)

भारत की टी20 टीम की कप्तानी की रेस में पंजाब किंग्स को अपनी शानदार कप्तानी से प्लेऑफ की रेस में बनाए रखने वाले श्रेयस अय्यर भी मजबूत दावेदार हैं. उनके पास रणनीतिक समझ और दमदार कप्तानी प्रोफाइल है. हालांकि, सवाल यह है कि क्या वे और गौतम गंभीर एक साथ तालमेल बिठा पाएंगे? सिस्टम में बैठे लोग अभी भी नहीं भूले हैं कि जब केकेआर ने आईपीएल 2024 जीता था, तब श्रेयस अय्यर कप्तान होने के बावजूद उस जीत का पूरा क्रेडिट मेंटर गंभीर को मिलने से थोड़े निराश थे.

शुभमन गिल (Shubman Gill)

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल की किस्मत का सितारा एक बार फिर बुलंदियों पर है. आईपीएल 2026 के एक और शानदार सीजन के बाद सिलेक्टर्स की नजरें उन पर टिकी हैं. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति मूल रूप से गिल को ही तीनों फॉर्मेट का लॉन्ग-टर्म कप्तान मानती थी. अगर सूर्या की विदाई होती है, तो गिल की टी20 टीम में वापसी तय मानी जा रही है. ऐसे में भारतीय थिंक टैंक ओपनिंग में गिल और अभिषेक शर्मा, नंबर-3 पर संजू सैमसन और नंबर-4 पर ईशान किशन को खिलाने की योजना बना सकता है.

वैभव सूर्यवंशी को भी टी20 टीम में लाने का प्लान

15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए जो गदर मचाया है, उसने सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया है कि उन्हें 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए टीम में फास्ट-ट्रैक (जल्दी शामिल) किया जाए. उनकी भी टी20 टीम में जल्द एंट्री हो सकती है. अगर वे आते हैं, तो फिर सेलेक्टर्स के सामने ओपनर चुनने की नई चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वैभव एक खूंखार ओपनर हैं. वे आईपीएल 2026 में अब तक 13 मैच खेलकर 579 रन बना चुके हैं और जबरदस्त फॉर्म में भी हैं.

गंभीर के फैसले पर टिकी है सूर्या की किस्मत

भारतीय क्रिकेट इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां फॉर्म, भविष्य की प्लानिंग और कप्तानी के समीकरण आपस में टकरा रहे हैं. फिलहाल, सूर्यकुमार यादव का भविष्य पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हेड कोच गौतम गंभीर अभी भी अपने कप्तान पर भरोसा करते हैं और उन्हें अपनी फॉर्म साबित करने के लिए एक आखिरी सीरीज का मौका देते हैं या नहीं. अब देखना दिलचस्प होगा कि गंभीर क्या फैसला करते हैं.

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