Team India: गौतम गंभीर की टीम में नई एंट्री, कौन हैं शुभदीप घोष जो सुधारेंगे टीम इंडिया की फील्डिंग?

Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) गौतम गंभीर के नेतृत्व वाली भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बैकरूम सेटअप को नया रूप दे रहा है. इसमें अब मुख्य ध्यान फील्डिंग विभाग पर है. टी दिलीप के कॉन्ट्रैक्ट को न बढ़ाने के फैसले के बाद बोर्ड अनुभवी विशेषज्ञ शुभदीप घोष को सीनियर नेशनल कोचिंग स्ट्रक्चर में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह बदलाव भारत के फील्डिंग प्रदर्शन पर बढ़ती जांच के बीच आया है.
अभी बीसीसीआई ने शुभदीप के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वह भारत के अगले फील्डिंग कोच होंगे. राहुल द्रविड़ के समय में दिलीप को ड्रेसिंग-रूम में "इम्पैक्ट फील्डर" मेडल जैसी परंपराओं के लिए सराहा गया था, लेकिन मैदान पर टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. हाल के यूके दौरे और टी20 सीरीज में कैच छूटने और ग्राउंड-फील्डिंग की गलतियों ने मैनेजमेंट को अपनी तकनीक पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया है. गंभीर टीम में सख्त अनुशासन और तकनीकी सटीकता चाहते हैं.
शुभदीप घोष पिछले छह से सात वर्षों से भारतीय क्रिकेट सिस्टम का हिस्सा रहे हैं. वह नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA)में राहुल द्रविड़ के कार्यकाल के समय से ही काम कर रहे हैं. नेशनल क्रिकेट एकेडमी को अब सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहा जाता है.
घरेलू क्रिकेट में 'जॉय' के नाम से लोकप्रिय 57 वर्षीय घोष असम के डिगबोई के रहने वाले हैं. 1994/95 से 2004/05 के बीच उन्होंने असम और रेलवे के लिए एक भरोसेमंद दाएं हाथ के मध्य-क्रम के बल्लेबाज और ऑफ-ब्रेक गेंदबाज के रूप में 17 प्रथम श्रेणी और 17 लिस्ट ए मैच खेले. उन्हें घरेलू क्रिकेट के सबसे फुर्तीले और तेज खिलाड़ियों में से एक माना जाता था, जिसने उन्हें एक बेहतरीन कोच बनने में मदद की.
शुभदीप घोष एलीट क्रिकेट माहौल के लिए नए नहीं हैं. वह पिछले डेढ़ दशक से बेंगलुरु में एनसीए कोचिंग पूल के मुख्य सदस्य रहे हैं. उनके आईपीएल करियर की बात करें तो वह 2014 में खिताब जीतने वाली कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम का हिस्सा थे और बाद में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के फील्डिंग कोच के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं.
फ्रैंचाइजी क्रिकेट के अलावा शुभदीप ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम के फील्डिंग कोच के रूप में काम किया है. उन्होंने इंडिया ए और इंडिया अंडर-19 टीमों के कंडीशनिंग कैंप का भी नेतृत्व किया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में हुआ 2024 का अंडर-19 विश्व कप अभियान भी शामिल है.