रियान पराग ने LIVE मैच में 'धुआं' उड़ाकर सबको फंसाया, मैच रेफरी और टीम को भी मिलेगी सजा? ये है बड़ी वजह

Riyan Parag Vaping Row: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन तो दमदार है, लेकिन कप्तान रियान पराग की एक हरकत के कारण पूरी टीम मुश्किल में फंस गई है. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान रियान लाइव कैमरे पर ई-सिगरेट पीते हुए पकड़े गए. देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वेपिंग करते हुए उनकी क्लिप तेजी से वायरल हो गई. अब आईपीएल ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए रियान पराग पर भारी जुर्माना ठोका है.

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर उनकी मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है और साथ ही उन्हें आईपीएल के खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए आचार संहिता के स्तर 1 का उल्लंघन करने के लिए एक डी-मेरिट अंक भी दिया गया है. हालांकि, रियान पराग की गलती का खामियाजा अब मैच रेफरी और टीम को भी भुगतना पड़ सकता है.

मैच रेफरी को क्यों मिल सकती है सजा?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीते हुए पकड़े जाने के बाद, मैच रेफरी को खेल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए दंडित कर सकता है. सूत्रों के अनुसार, मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान रियान को ई-सिगरेट पीने के लिए दंडित करने का प्रावधान बीसीसीआई के नियमों में नहीं है. हालांकि, मैच रेफरी को दंडित किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिबंधित पदार्थ को उचित जांच के बिना ड्रेसिंग रूम में लाया गया था.

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आईपीएल ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि रियान को आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो "खेल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले आचरण" से संबंधित है. यह घटना दूसरी पारी के दौरान घटी जब रियान को ड्रेसिंग रूम के अंदर वेप का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। रियान ने अपना अपराध स्वीकार किया और मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा लगाए गए दंड को मान लिया. बीसीसीआई आईपीएल की प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए दोषी टीम, उसके अधिकारियों और खिलाड़ी/खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है.

टीम के मैनेजर भी विवादों में फंसे

रियान पराग से पहले राजस्थान रॉयल्स टीम के मैनेजर रोमी भिंडर भी विवादों मे फंसे थे. उन्हें आईपीएल 2026 में एक मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में मोबाइल इस्तेमाल करते हुए देखा गया था. उस वक्त टीम के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी उनके बगल में थे और मोबाइल में झांक रहे थे. बीसीसीआई ने इसपर एक्शन लेते हुए रोमी भिंडर को कड़ी चेतावनी दी थी.

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