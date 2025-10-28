Advertisement
कितनी खतरनाक थी श्रेयस अय्यर की इंजरी? BCCI ने खोलकर रख दी रिपोर्ट, मेडिकल टीम रखेगी नजर

Shreyas Iyer Injury: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की जिंदगी एक कैच के चलते दांव पर लग गई. श्रेयस अय्यर के ICU में जाने की खबर ने खलबली मचा दी थी. हालांकि, अब वह खतरे से बाहर हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी अय्यर की इंजरी पर पोस्ट कर बड़ा अपडेट दे दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:21 PM IST
Shreyas Iyer
Shreyas Iyer

Shreyas Iyer Injury: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की जिंदगी एक कैच के चलते दांव पर लग गई. श्रेयस अय्यर के ICU में जाने की खबर ने खलबली मचा दी थी. हालांकि, अब वह खतरे से बाहर हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी अय्यर की इंजरी पर पोस्ट कर बड़ा अपडेट दे दिया है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि अय्यर की इंजरी को बीसीसीआई की टीम तुरंत सीरियस नहीं लेती तो उन्हें जान का खतरा हो सकता था. 

BCCI ने पोस्ट में दी जानकारी

बीसीसीआई ने अय्यर की इंजरी पर एक्स पर एक पोस्ट किया. आधिकारिक पोस्ट में बताया गया, 'श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान पेट में चोट लगी थी, जिससे उनकी स्प्लीन में कट लग गया और अंदरूनी ब्लीडिंग होने लगी. चोट का तुरंत पता चल गया था, और ब्लीडिंग को तुरंत रोक दिया गया.'

अब कैसी है अय्यर की हालत?

बीसीसीआई की पोस्ट में आगे उनकी स्थिति के बारे में बताया गया. जिसमें लिखा, 'अब उनकी हालत स्थिर है, और उन पर नज़र रखी जा रही है. मंगलवार, 28 अक्टूबर को किए गए दोबारा स्कैन में काफी सुधार दिखा है, और श्रेयस ठीक हो रहे हैं. BCCI की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के स्पेशलिस्ट्स से सलाह लेकर उनकी प्रोग्रेस पर नजर रखेगी.'

ये भी पढ़ें.. पाकिस्तान के खिलाफ शतक... फिर क्यों केएल राहुल को कोच से पड़ी डांट? स्टार बल्लेबाज ने अब किया खुलासा

सिडनी पहुंचेगी अय्यर की फैमिली

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डा. रिजवान अय्यर की फैमिली को उनकी इंजरी का पूरा अपडेट दे रहे हैं. साथ ही बीसीसीआई अय्यर की फैमिली में से किसी एक को सिडनी भेजने का इंतजाम कर रहा है. अब देखना होगा कि उन्हें क्रिकेट फील्ड पर वापसी के लिए कितने दिन लगते हैं. 

