जवाब दो गंभीर... 'इंग्लैंड में कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया?' रिव्यू मीटिंग में हेड कोच की क्लास लगाएगा BCCI

BCCI Review Meeting: भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने BCCI से अपील की है कि वे आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में मिली हार को लेकर होने वाली रिव्यू मीटिंग में कड़े सवाल पूछें. हाल ही में, भारतीय टीम को इन दोनों टीमों के खिलाफ T20I सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. स्थिति तब और खराब हो गई जब इंग्लैंड ने ODI सीरीज में भी टीम इंडिया को पटखनी दी. इस लचर प्रदर्शन के बाद हेड कोच गौतम गंभीर फैंस के निशाने पर हैं. BCCI ने पुष्टि की कि टीम के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की जाएगी.
मोहम्मद कैफ समेत कई क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज में स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को बेंच पर बैठाना टीम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती थी. कैफ ने इसी मुद्दे को उठाकर कोच गंभीर पर निशाना साधा है और बीसीसीआई ने उनसे तीखे सवाल पूछने की अपील की है.
पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''मुझे नहीं पता कि लॉर्ड्स में कुलदीप को न खिलाने का फैसला किसने लिया. समीक्षा बैठक होगी. बीसीसीआई को प्लेइंग इलेवन के चयन पर सवाल उठाने चाहिए और इसके कारण पूछने चाहिए. उन्हें यह पूछना चाहिए कि जब बुमराह, सुंदर और वरुण टीम में नहीं थे तो कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया गया. इंग्लैंड ने सीरीज का आखिरी मैच बटलर के पारी के अंत में बनाए गए 40 रनों की बदौलत जीता था और कुलदीप यादव पहले भी बटलर को आउट कर चुके हैं और इंग्लैंड में भी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं. उन्हें इसका कारण जरूर पूछना चाहिए.''
मोहम्मद कैफ ने आगे कहा कि टीम मैनेजमेंट बैटिंग डेप्थ की वजह बता सकता है, जो ठीक भी है, लेकिन तीसरे मैच में, नंबर आठ पर खेलने वाला टीम का ऑलराउंडर चोटिल होकर बाहर हो गया था. इसके बावजूद कुलदीप को खेलने का मौका नहीं दिया गया, जो मेरी समझ से परे है और टीम ने सभी अनुभवहीन गेंदबाजों को खिलाया.
भारत के पूर्व बल्लेबाज ने यह भी कहा कि जसप्रीत बुमराह का कोई बैकअप नहीं है और दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने वाले आगामी वर्ल्ड कप से पहले भारत की बॉलिंग मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी समस्या है. उन्होंने इंग्लैंड दौरे के लिए वनडे टीम में मोहम्मद सिराज के न होने पर भी सवाल उठाए.