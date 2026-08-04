जवाब दो गंभीर... 'इंग्लैंड में कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया?' रिव्यू मीटिंग में हेड कोच की क्लास लगाएगा BCCI

पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''मुझे नहीं पता कि लॉर्ड्स में कुलदीप को न खिलाने का फैसला किसने लिया. समीक्षा बैठक होगी. बीसीसीआई को प्लेइंग इलेवन के चयन पर सवाल उठाने चाहिए और इसके कारण पूछने चाहिए. उन्हें यह पूछना चाहिए कि जब बुमराह, सुंदर और वरुण टीम में नहीं थे तो कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया गया. इंग्लैंड ने सीरीज का आखिरी मैच बटलर के पारी के अंत में बनाए गए 40 रनों की बदौलत जीता था और कुलदीप यादव पहले भी बटलर को आउट कर चुके हैं और इंग्लैंड में भी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं. उन्हें इसका कारण जरूर पूछना चाहिए.''