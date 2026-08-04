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जवाब दो गंभीर... 'इंग्लैंड में कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया?' रिव्यू मीटिंग में हेड कोच की क्लास लगाएगा BCCI

आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर दबाव है. BCCI ने पुष्टि की कि टीम के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की जाएगी. पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने इंग्लैंड में कुलदीप यादव को नहीं खिलाए जाने पर गंभीर पर निशाना साधा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 04, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:58 PM IST
जवाब दो गंभीर... 'इंग्लैंड में कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया?' रिव्यू मीटिंग में हेड कोच की क्लास लगाएगा BCCI
Image Credit: रिव्यू मीटिंग में गंभीर से पूछे जाएंगे तीखे सवाल (AI Graphic/BCCI)

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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