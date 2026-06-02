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Hindi Newsक्रिकेटसूर्यवंशी एक गैरमामूली क्रिकेटर..., अजीत अगरकर को BCCI का संकेत, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

'सूर्यवंशी एक गैरमामूली क्रिकेटर...', अजीत अगरकर को BCCI का संकेत, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में खत्म हुए IPL 2026 सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाकर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) 15 साल के वैभव सूर्यवंशी से बहुत खुश है और जल्द ही अगर यह बल्लेबाज टीम इंडिया की जर्सी पहने तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन कर ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jun 02, 2026, 12:01 PM IST
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'सूर्यवंशी एक गैरमामूली क्रिकेटर...', अजीत अगरकर को BCCI का संकेत, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में खत्म हुए IPL 2026 सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाकर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) 15 साल के वैभव सूर्यवंशी से बहुत खुश है और जल्द ही अगर यह बल्लेबाज टीम इंडिया की जर्सी पहने तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन कर ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं.

वैभव सूर्यवंशी सबसे स्पेशल

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 के 16 मैचों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान 237.30 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में अभी तक एक शतक और 5 अर्धशतक जमाए हैं. IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में कुल 72 छक्के ठोके हैं. इस महीने के आखिर में भारतीय टीम आयरलैंड के दौरे पर जाने वाली है, जहां उसे दो T20 मैच खेलने हैं. ऐसे में टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी को शामिल करने की मांग अब और भी जोर पकड़ती जा रही है.

अजीत अगरकर को BCCI का संकेत

BCCI के टॉप अधिकारी वैभव सूर्यवंशी के गैरमामूली टैलेंट से काफी खुश हैं. BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने इस बात पर पूरा भरोसा जताया है कि सेलेक्शन कमिटी इस होनहार और युवा क्रिकेटर को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लेगी. देवजीत सैकिया ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' से बातचीत करते हुए कहा, 'वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का एक नया 'वंडर किड' है, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में वह पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेरेगा.'

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रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, 'हमारे सभी सेलेक्टर्स IPL टूर्नामेंट का हिस्सा हैं. सभी सेलेक्टर्स IPL के मैचों पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं; यहां तक कि ज्यादातर मैचों में वे स्टेडियम में भी मौजूद रहते हैं. इसलिए, भारतीय टीम के UK दौरे के लिए होने वाली आगामी सेलेक्शन मीटिंग में, मुझे पूरा भरोसा है कि सेलेक्टर्स वही फैसला लेंगे जो जरूरी होगा और जो इस युवा खिलाड़ी के हित में होगा. खासकर जिस तरह का शानदार प्रदर्शन उसने अब तक किया है, उसे देखते हुए.'

भारतीय क्रिकेट को एक नया 'वंडर किड' मिला

देवजीत सैकिया ने कहा, 'कई दूसरे खिलाड़ियों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी तो कमाल का है, और मुझे बहुत खुशी है कि भगवान की कृपा से, इस समय भारतीय क्रिकेट को एक नया 'वंडर किड' मिला है, और वह बहुत जल्द ही कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छू लेगा.' आयरलैंड के खिलाफ भारत की दो मैचों की T20I सीरीज 26 जून और 28 जून को खेली जाएगी, जिसके बाद टीम इंडिया पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए इंग्लैंड रवाना होगी.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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