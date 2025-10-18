अफगानिस्तान को कमजोर मत समझना पाकिस्तान, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा BCCI; खिलाड़ियों की मौत पर...

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान के पक्तिका में पाकिस्तान की ओर से कथित हवाई हमले में जान गंवाने वाले तीन युवा अफगान क्रिकेटरों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया है. BCCI ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि भारतीय बोर्ड अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है. बीसीसीआई ने कड़े शब्दों में इस हमले को 'कायरतापूर्ण हमला' करार दिया.

BCCI ने जारी किया बयान

बीसीसीआई ने एक बयान जारी किया, जिसमें लिखा, 'बीसीसीआई तीन युवा अफगान क्रिकेटरों- कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून की दुखद मृत्यु पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त करता है, जिन्होंने पक्तिका प्रांत में सीमा पार से हुए कायराना हवाई हमलों में अपनी जान गंवा दी.' बयान में आगे कहा गया, 'बीसीसीआई इस गहरे दुख की घड़ी में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट जगत और दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है.'

Add Zee News as a Preferred Source

कायराना हरकत की निंदा की

BCCI ने पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की निंदा भी की. BCCI ने कहा, 'बोर्ड इस भयावह और अनुचित हमले की निंदा करता है. निर्दोष लोगों, खासकर होनहार खिलाड़ियों की जान जाना बेहद दुखद और चिंता का विषय है. बीसीसीआई अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है और उनके दुख और क्षति को साझा करता है.' बीसीसीआई का यह बयान आईसीसी द्वारा तीन युवा अफगान क्रिकेटरों की मौत की निंदा करने और इस मुश्किल घड़ी में एसीबी के साथ खड़े होने की घोषणा के कुछ ही मिनट बाद आया.

अफगानिस्तान ने ट्राई सीरीज खेलने से किया मना

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष जारी है. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की, जिसमें तीन अफगान खिलाड़ियों की मौत हो गई. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आगामी ट्राई सीरीज में हिस्सा न लेने का फैसला लिया है. पाकिस्तानी हमले में जान गंवाने वाले तीनों खिलाड़ी क्लब लेवल के क्रिकेटर थे, जो मैच खत्म होने के बाद अरगुन जिले में लौट रहे थे. इसी बीच बमबारी में उन्हें निशाना बनाया गया.

ACB ने दी श्रद्धांजलि

एसीबी ने 'एक्स' पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 'अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटर्स की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करता है, जिन्हें पाकिस्तानी शासन की ओर से किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया. इस हृदयविदारक घटना में उरगुन जिले के तीन खिलाड़ी (कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून) और उनके साथ पांच अन्य देशवासी शहीद हो गए, जबकि सात अन्य घायल हुए. ये खिलाड़ी इससे पहले एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना गए थे. उरगुन लौटने के बाद उन्हें निशाना बनाया गया.'