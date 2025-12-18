शशि थरूर ने उठाए सवाल.. BCCI से मैच शेड्यूलिंग पर मिला ये जवाब, देवजीत सैकिया ने समझाया गणित

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथे टी20 मुकाबले में कोहरा विलेन बन गया और मैच रद्द हुआ. फैंस में नराजगी देखने को मिली जो बड़ी उम्मीदों से टीम इंडिया की जीत देखने आए थे. लेकिन कोहरे ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुर से सांसद शशि थरूर ने शेड्यूलिंग पर सवाल उठाए. इस पर बीसीसीआई की तरफ से सफाई आ चुकी है.
IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथे टी20 मुकाबले में कोहरा विलेन बन गया और मैच रद्द हुआ. फैंस में नराजगी देखने को मिली जो बड़ी उम्मीदों से टीम इंडिया की जीत देखने आए थे. लेकिन कोहरे ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुर से सांसद शशि थरूर ने शेड्यूलिंग पर सवाल उठाए. इस पर बीसीसीआई की तरफ से सफाई आ चुकी है. सचिव देवजीत सैकिया ने समझाया कि आखिर मैच कैसे शेड्यूल किए जाते हैं.
क्या बोले शशि थरूर?
शशि थरूर ने एनआई से बात करते हुए कहा, 'मेरी चिंता यह है कि दिसंबर और जनवरी में, पूरे उत्तर भारत में कोहरे के कारण खेल नामुमकिन हो जाता है. मेरी बात बहुत सीधी है: इस दौरान, मैच दक्षिण भारत में शेड्यूल किए जा सकते हैं. BCCI को मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम की स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए. तिरवनंतपुरम और केरल तैयार हैं. महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में तिरवनंतपुरम में क्रिकेट खेला.'
देवजीत सैकिया ने समझाया गणित
देवजीत सैकिया ने मैच शेड्यूलिंग पर कहा, 'नहीं, यह मौसम की एक अलग स्थिति है. आमतौर पर जनवरी के महीने में ऐसा मौसम होता है. इस बार यह काफी जल्दी हो गया है, नंबर एक और नंबर दो, हमने कुछ दिन पहले धर्मशाला में भी एक मैच खेला था. धर्मशाला बहुत ठंडी जगह है. इसलिए आप कोहरे और बारिश का अनुमान नहीं लगा सकते. आजकल क्रिकेट 12 महीने का सालाना इवेंट बन गया है, और हमें मैच करवाने ही पड़ते हैं.
BCCI को नहीं था अंदाजा
उन्होंने आगे कहा, 'जब हमने देखा कि जनवरी के महीने में उत्तरी भारत में कोहरे से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो हमने पहले ही अपने घरेलू क्रिकेट मैचों को रीस्ट्रक्चर कर दिया था. इसीलिए उत्तरी भारत में रणजी ट्रॉफी मैचों के बीच बड़ा गैप है. अगर आप हमारा शेड्यूल देखें तो हमने रणजी ट्रॉफी मैचों को दो हिस्सों में बांटा है. जनवरी के पहले हिस्से में, हम पिछले साल से उत्तरी भारत में कोई मैच शेड्यूल नहीं कर रहे हैं. अगर आप इसे फॉलो करें, लखनऊ की यह घटना मौसम की एक असाधारण स्थिति है. हमारे उत्तरी भारत में तीन मैच थे एक चंडीगढ़ में, एक धर्मशाला में और एक लखनऊ में सभी एक ही तरह के हैं. अगर हमें थोड़ा भी अंदाज़ा होता कि ऐसा कुछ होगा तो नई दिल्ली में टेस्ट मैच की रीशेड्यूलिंग या अदला-बदली का उदाहरण ले सकते हैं.
लखनऊ में जल्दी आया कोहरा
देवजीत सैकिया ने लखनऊ की स्थिति के बारे में बात की. उन्होंने आगे कहा, 'अगर आप वेस्टइंडीज मैच देखें, तो दूसरा टेस्ट नई दिल्ली में खेला गया था. असल में, दूसरा टेस्ट कोलकाता में होने वाला था. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच मूल रूप से नई दिल्ली में होने वाला था, लेकिन जब हमें दिवाली के बाद इस स्मॉग की स्थिति के बारे में पता चला, तो हमने कोलकाता और नई दिल्ली के मैचों की अदला-बदली कर दी. लेकिन लखनऊ एक असाधारण स्थिति है. इसका अंदाजा नहीं था और मौसम की स्थितियों में इस तरह की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. मुझे नहीं लगता कि लखनऊ में साल के इस समय हमेशा इस तरह का कोहरा रहता है. शायद जनवरी के पहले हिस्से में यह सामान्य होता है, लेकिन हम अभी भी दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ़्ते में हैं. उस स्थिति में पहुँचने के लिए हमारे पास अभी भी 15 दिन का समय है. यह उन मुश्किल चीज़ों में से एक थी जो हमने कल देखीं और इसके लिए हम किसी भी तरह की रीशेड्यूलिंग नहीं कर सकते.'