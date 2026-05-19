India Squad vs Afghanistan: ऋषभ पंत पर चला BCCI का हंटर, टेस्ट में करारा झटका, वनडे से तो सीधे बाहर

Indian Cricket Team Rishabh Pant: अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. चयनकर्ताओं ने सबको चौंकाते हुए ऋषभ पंत को बड़ा झटका दिया है. पंत को अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान पद से हटा दिया गया है. इसके साथ ही उन्हें तीन मैचों की वनडे सीरीज से भी बाहर कर दिया गया है.

टेस्ट टीम में पंत की जगह केएल राहुल को नया उपकप्तान नियुक्त किया गया है. टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में ही होगी. 6 जून से मुल्लांपुर में शुरू होने वाले इस टेस्ट मैच के लिए सीनियर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है.

बीसीसीआई की चयन बैठक में क्या हुआ?

अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति ने मंगलवार को अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारतीय टीम को अंतिम रूप दिया. इस सीरीज में एक टेस्ट और उसके बाद 14, 17 और 20 जून को धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में होने वाले तीन वनडे मैच शामिल हैं.

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नए चेहरों को मिला मौका

तेज गेंदबाज गुरनूर बरार और बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. इनके अलावा हर्ष दुबे को भी टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया गया है. सुथार और गुरनूर दोनों आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस के साथी खिलाड़ी हैं.

News Presenting #TeamIndia's squads for the @IDFCFIRSTBank Test match and the -match ODI series against Afghanistan in June #INDvAFG pic.twitter.com/hFiABALLld — BCCI (@BCCI) May 19, 2026

पंत की भूमिका में बदलाव

इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड दौरे के दौरान गिल के उपकप्तान रहे पंत टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में बने हुए हैं, लेकिन उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है. टीम में युवाओं और अनुभव का मिश्रण है. मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे.

बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग में कौन-कौन शामिल हैं?

घरेलू और इंडिया-ए स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद साई सुदर्शन और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी जगह बरकरार रखी है. देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल को भी बल्लेबाजी क्रम में शामिल किया गया है, जबकि ध्रुव जुरेल को पंत के साथ दूसरे विकेटकीपर विकल्प के रूप में रखा गया है.

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भारतीय टीम के लिए यह वापसी कितनी अहम है?

पिछले साल नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से घर में 0-2 की हार के बाद भारत पहली बार टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेगा. उस पुरानी टीम से बुमराह और जडेजा के अलावा अक्षर पटेल और आकाश दीप भी बाहर हैं. भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक केवल एक टेस्ट (2018) खेला गया है, जिसमें भारत ने एक पारी और 262 रनों से जीत दर्ज की थी.

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टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल.

3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे.