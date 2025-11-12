रोहित-कोहली के लिए BCCI का नया फरमान, नहीं मानी ये शर्त तो टूट सकता है वर्ल्ड कप खेलने का सपना, जानें पूरा मामला

Advertisement
Rohit Sharma-Virat Kohli Latest News: टीम इंडिया के दो सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली भले ही पिछले 17 सालों से देश के लिए कई अहम पारियां खेल चुके हैं, लेकिन फिलहाल आलम ये है कि दोनों का करियर दांव पर लगा है. जी हां, 'ROKO' के लिए बीसीसीआई का एक और नया फरमान आया है. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:58 AM IST
Rohit Sharma-Virat Kohli Latest News: टीम इंडिया के दो सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली भले ही पिछले 17 सालों से देश के लिए कई अहम पारियां खेल चुके हैं, लेकिन फिलहाल आलम ये है कि दोनों का करियर दांव पर लगा है. जी हां, 'ROKO' के लिए बीसीसीआई का एक और नया फरमान आया है. रोहित और कोहली अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल में एक्टिव हैं और इसके चलते दोनों ज्यादा क्रिकेट खेलते नहीं दिखते हैं. 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बीसीसीआई ने संदेश भेजा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए कहा गया है. रोहित और कोहली अब केवल 50 ओवरों के फॉर्मेट में ही सक्रिय हैं। इसलिए, चयन के लिए उनकी मैच फिटनेस एक बड़ा मुद्दा बन गया है.

रोहित-कोहली मानेंगे BCCI की ये शर्त?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) को पहले ही सूचित कर दिया है कि वो विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। दूसरी ओर, कोहली ने अभी तक घरेलू एकदिवसीय टूर्नामेंट के लिए अपनी उपलब्धता की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। 

BCCI के सूत्र का हवाला देते हुए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि बोर्ड और टीम मैनेजमेंट ने दोनों को बता दिया है कि अगर उन्हें भारत के लिए खेलना है तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। दोनों ही दो प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए मैच फिट रहने के लिए उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा।

बता दें कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दुर्दशा के बाद भी बीसीसीआई ने रोहित-कोहली को घरेलू क्रिकेट में खेलने को मजबूर किया था. लंबे समय बाद दोनों रणजी मैच खेलते दिखे, लेकिन यहां भी दोनों फेल हो गए. इसके बाद आईपीएल 2025 के बीच रोहित-कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर फैंस को हैरान किया था. 

विजय हजारे में खेलेंगे रोहित-कोहली?

रोहित शर्मा और विराट कोहली अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहां से उनकी रिटायरमेंट की आवाजें उठती रहेगी. दोनों ने साफ कर दिया कि वो 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. हालांकि, ये इतना आसान नहीं होगा. भारत के लिए ODI में दम दिखाने के साथ-साथ ROKO को घरेलू क्रिकेट में भी शिरकत करनी होगी. विजय हजारे ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 24 दिसंबर से होगी. 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

