रोहित-कोहली के लिए BCCI का नया फरमान, नहीं मानी ये शर्त तो टूट सकता है वर्ल्ड कप खेलने का सपना, जानें पूरा मामला

Rohit Sharma-Virat Kohli Latest News: टीम इंडिया के दो सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली भले ही पिछले 17 सालों से देश के लिए कई अहम पारियां खेल चुके हैं, लेकिन फिलहाल आलम ये है कि दोनों का करियर दांव पर लगा है. जी हां, 'ROKO' के लिए बीसीसीआई का एक और नया फरमान आया है. रोहित और कोहली अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल में एक्टिव हैं और इसके चलते दोनों ज्यादा क्रिकेट खेलते नहीं दिखते हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बीसीसीआई ने संदेश भेजा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए कहा गया है. रोहित और कोहली अब केवल 50 ओवरों के फॉर्मेट में ही सक्रिय हैं। इसलिए, चयन के लिए उनकी मैच फिटनेस एक बड़ा मुद्दा बन गया है.

रोहित-कोहली मानेंगे BCCI की ये शर्त?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) को पहले ही सूचित कर दिया है कि वो विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। दूसरी ओर, कोहली ने अभी तक घरेलू एकदिवसीय टूर्नामेंट के लिए अपनी उपलब्धता की स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

Add Zee News as a Preferred Source

BCCI के सूत्र का हवाला देते हुए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि बोर्ड और टीम मैनेजमेंट ने दोनों को बता दिया है कि अगर उन्हें भारत के लिए खेलना है तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। दोनों ही दो प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए मैच फिट रहने के लिए उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा।

बता दें कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दुर्दशा के बाद भी बीसीसीआई ने रोहित-कोहली को घरेलू क्रिकेट में खेलने को मजबूर किया था. लंबे समय बाद दोनों रणजी मैच खेलते दिखे, लेकिन यहां भी दोनों फेल हो गए. इसके बाद आईपीएल 2025 के बीच रोहित-कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर फैंस को हैरान किया था.

विजय हजारे में खेलेंगे रोहित-कोहली?

रोहित शर्मा और विराट कोहली अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहां से उनकी रिटायरमेंट की आवाजें उठती रहेगी. दोनों ने साफ कर दिया कि वो 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. हालांकि, ये इतना आसान नहीं होगा. भारत के लिए ODI में दम दिखाने के साथ-साथ ROKO को घरेलू क्रिकेट में भी शिरकत करनी होगी. विजय हजारे ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 24 दिसंबर से होगी.

ये भी पढ़ें: पहली बार बिना हिजाब की दिखीं राशिद खान की पत्नी तो क्यों मची खलबली? स्टार क्रिकेटर ने खुद बताई VIRAL तस्वीर की सच्चाई