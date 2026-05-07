गर्लफ्रेंड्स और सीक्रेट पार्टनर्स की अब No Entry? BCCI का 'हंटर' तैयार! आईपीएल टीमों को मिली आखिरी चेतावनी

IPL Player Girlfriends Rule: BCCI ने आईपीएल में खिलाड़ियों के साथ अनधिकृत व्यक्तियों और 'गर्लफ्रेंड कल्चर' पर रोक लगाने के लिए नई एडवाइजरी जारी करने का फैसला किया है. एंटी-करप्शन प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर बोर्ड सख्त रुख अपना रहा है.
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IPL Player Girlfriends Rule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) आईपीएल 2026 के दौरान टीम होटलों, बसों और प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच को लेकर नियमों को कड़ा करने की तैयारी कर रहा है. यह कदम सीधे तौर पर खिलाड़ियों के पार्टनर्स और उन बाहरी लोगों की मौजूदगी को प्रभावित करेगा, जिन्हें इस सीजन में अक्सर टीमों के साथ देखा गया है. खिलाड़ियों के इन करीबी लोगों से जुड़ी कई शिकायतें बीसीसीआई के पास पहुंची हैं. इसके बाद बोर्ड ने एक्शन लेने का मन बना लिया है.
यह मुद्दा आईपीएल 2026 के दौरान मैदान के बाहर सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक बन गया है. हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह जैसे कई सितारों को बार-बार अपने कथित पार्टनर्स के साथ यात्रा करते और टीम के सुरक्षित वातावरण के आसपास रुकते हुए देखा गया है. इससे अपेक्षाकृत कम मशहूर खिलाड़ियों को ऐसा करते हुए देखा गया है.
बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने पुष्टि की है कि बोर्ड ने इस सीजन में फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों से जुड़ी कई अनियमितताएं देखी हैं. उन्होंने बताया कि कुछ अनधिकृत लोग होटलों और खिलाड़ियों या टीम अधिकारियों के कमरों तक जा रहे हैं. यह बोर्ड के एंटी-करप्शन प्रोटोकॉल का पूरी तरह से उल्लंघन है.
सैकिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि बोर्ड ने टीम मालिकों और अधिकारियों को उन क्षेत्रों में प्रवेश करते देखा है जहां पहुंच प्रतिबंधित है. कुछ फ्रेंचाइजी मालिक और अधिकारी उन इलाकों में खिलाड़ियों के साथ मिल रहे हैं जहां इसकी अनुमति नहीं है, जिससे सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढिलाई देखी गई है.
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बोर्ड ने इन मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है और एक नई एडवाइजरी जारी की जा रही है, जिसका सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा. बीसीसीआई ने चेतावनी दी है कि यदि इसके बाद नियमों का कोई उल्लंघन होता है, तो बोर्ड और आईपीएल प्रबंधन बेहद कड़ी कार्रवाई करेगा.
इस चेतावनी के बाद आईपीएल 2026 के शेष सीजन के दौरान टीम होटलों, ड्रेसिंग रूम तक पहुंच और मान्यता प्राप्त यात्रा समूहों की कड़ी निगरानी शुरू होने की उम्मीद है. बीसीसीआई का लक्ष्य खिलाड़ियों के आसपास की पहुंच को केवल आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त कर्मियों तक ही सीमित करना है.
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आईपीएल प्रसारण और सोशल मीडिया क्लिप्स में खिलाड़ियों को बाहरी लोगों के साथ घूमते हुए देखा गया है, जिससे बोर्ड को लगता है कि एंटी-करप्शन और सुरक्षा प्रोटोकॉल कमजोर पड़ रहे हैं. विशेष रूप से उन प्रभावशाली लोगों को लेकर चिंता है जो सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े हो सकते हैं. इससे संवेदनशील जानकारी लीक होने का जोखिम बढ़ जाता है. बीसीसीआई इस बात से नाखुश है कि कुछ फ्रेंचाइजी यात्रा और होटल प्रवास के दौरान नियमों को बहुत लापरवाही से ले रही हैं. इसका मतलब है कि अब होटल एक्सेस पर कड़े प्रतिबंध, सख्त मान्यता जांच और टीम की आवाजाही पर अधिक नियंत्रण आईपीएल दौरों का नया मानक बन सकता है.