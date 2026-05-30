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Hindi Newsक्रिकेटसूर्या का कटा पत्ता, शुभमन भी बाहर... एशियन गेम्स 2026 के लिए BCCI ने सौंपी 30 खिलाड़ियों की लिस्ट, कप्तान कौन?

सूर्या का कटा पत्ता, शुभमन भी बाहर... एशियन गेम्स 2026 के लिए BCCI ने सौंपी 30 खिलाड़ियों की लिस्ट, कप्तान कौन?

Asian Games 2026: BCCI ने इस साल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेलों के लिए 30 खिलाड़ियों की सूची IOA को सौंप दिया है. संभावित खिलाड़ियों की लंबी लिस्ट में आईपीएल 2026 में बल्ले से कोहराम मचाने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल है. हालांकि, 30 खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और हाल ही में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कैप्टन सूर्यकुमार यादव का नाम गायब है. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 30, 2026, 04:58 PM IST
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एशियन गेम्स 2026 के लिए BCCI ने सौंपी 30 खिलाड़ियों की लिस्ट (Photo- BCCI)
एशियन गेम्स 2026 के लिए BCCI ने सौंपी 30 खिलाड़ियों की लिस्ट (Photo- BCCI)

Asian Games 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस साल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेलों के लिए 30 खिलाड़ियों की सूची IOA को सौंप दिया है. संभावित खिलाड़ियों की लंबी लिस्ट में आईपीएल 2026 में बल्ले से कोहराम मचाने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल है. हालांकि, 30 खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और हाल ही में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कैप्टन सूर्यकुमार यादव का नाम गायब है. BCCI ने पिछले बार की तरह इस बार भी एशियन गेम्स के लिए युवाओं पर दांव लगाया है. बता दें कि 2023 में हुए एशियाई खेलों में क्रिकेट की लंबे समय बाद वापसी हुई थी और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था.

एशियन गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा. इसी अवधि में वेस्टइंडीज की टीम लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगी. यही वजह है कि बीसीसीआई को दो अलग-अलग टी20 टीमों का चयन करना होगा.

एशियन गेम्स 2026 में कौन होगा कप्तान?

30 खिलाड़ियों की सूची में रेगुलर कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम गायब है. ऐसे में बीसीसीआई को इस मेगा इवेंट के लिए नए कप्तान की तलाश होगी. श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और तिलक वर्मा में से किसी एक को टीम इंडिया की कमान सौंपी जा सकती है. इस रेस में ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा भी शामिल हैं.

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वैभव सूर्यवंशी का खेलना तय

आईपीएल में धूम मचाने के बाद अब वैभव सूर्यवंशी की नजर जल्द से जल्द इंटरनेशनल खेलने पर होगी. सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों में उनका खेलना लगभग पक्का है. 30 खिलाड़ियों की संभावित सूची में तो उन्हें जगह मिल गई है. इस बात की पूरी उम्मीद है कि जब 15 खिलाड़ियों का ऐलान होगा तो उसमें भी वैभव सूर्यवंशी का नाम जरूर होगा.

एशियन गेम्स 2026 के लिए 30 खिलाड़ियों की लिस्ट

यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, आयुष बडोनी, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल, खलील अहमद, ऋतुराज गायकवाड़, रवि बिश्नोई, शाहबाज अहमद, शिवम दुबे, विप्रज निगम निगम, हर्षित राणा, यश ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर.

यह भी पढ़ें: बन रहा गजब का समीकरण, RCB बनेगी चैंपियन तभी ऑरेंज कैप जीत पाएंगे वैभव सूर्यवंशी! ये है बड़ी वजह

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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