IND vs SA: न इंजरी और न ही इमरजेंसी... फिर भी पहले टेस्ट से बाहर ये स्टार ऑलराउंडर, BCCI ने अचानक किया बड़ा ऐलान

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग-XI के चर्चे 2 दिन पहले शुरू ही हुए थे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल (BCCI) ने अचानक बड़ा ऐलान कर दिया है. टीम इंडिया का स्क्वाड 14 खिलाड़ियों का ही रह गया है क्योंकि बीसीसीआई ने एक ऑलराउंडर को अचानक पहले टेस्ट से रिलीज कर दिया. ये ऑलराउंडर कोई और नहीं बल्कि नितीश कुमार रेड्डी हैं जिनकी प्लेइंग-XI में जगह काफी मुश्किल नजर आ रही थी.
प्लेइंग-XI में नहीं बन रही थी जगह
नितीश रेड्डी के लिए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट में प्लेइंग-XI में जगह मुश्किल नजर आ रही थी. ऋषभ पंत चोट से वापस आ चुके हैं जबकि ध्रुव जुरेल का प्लेइंग-XI में शामिल होना कंफर्म है. बात करें मिडिल ऑर्डर की तो भारतीय टीम तीन स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी. इसकी पुष्टि खुद सहायक कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. इसमें वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल होंगे.
