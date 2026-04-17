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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: राजस्थान रॉयल्स पर BCCI का एक्शन! डगआउट में मोबाइल चलाना पड़ा भारी, ठोका जुर्माना

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स पर BCCI का एक्शन! डगआउट में मोबाइल चलाना पड़ा भारी, ठोका जुर्माना

Rajasthan Royals Manager Fined: राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर को डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के आरोप से बरी कर दिया गया है - जो भ्रष्टाचार विरोधी नियमों के खिलाफ है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की भ्रष्टाचार विरोधी और सुरक्षा इकाई (एसीएसयू) ने इसे पहली बार का अपराध मानते हुए उन पर 1 लाख रुपये का मामूली जुर्माना लगाया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 17, 2026, 05:34 PM IST
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राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर पर एक लाख का जुर्माना (PHOTO- Screengrabs
राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर पर एक लाख का जुर्माना (PHOTO- Screengrabs

Rajasthan Royals Manager Fined: आईपीएल 2026 के बीच बीसीसीआई ने राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर को चेतावनी देते हुए उनपर जुर्माना ठोका है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें देखा गया था कि आरआर के मैनेजर रोमी भिंडर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में डगआउट में बैठकर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे. सोशल मीडिया पर बवाल मचने के बाद बीसीसीआई ने रोमी भिंडर को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा. अब BCCI ने इस मामले पर फैसला सुनाया है.

राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर को डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के आरोप से बरी कर दिया गया है - जो भ्रष्टाचार विरोधी नियमों के खिलाफ है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की भ्रष्टाचार विरोधी और सुरक्षा इकाई (एसीएसयू) ने इसे पहली बार का अपराध मानते हुए उन पर 1 लाख रुपये का मामूली जुर्माना लगाया है. हालांकि, उन्हें चेतावनी भी जारी की गई है.

राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर पर क्यों लगा जुर्माना?

डगआउट में मोबाइल इस्तेमाल करने के कारण बीसीसीआई ने राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर पर एक लाख का जुर्माना ठोका है. BCCI की भ्रष्टाचार विरोधी और सुरक्षा इकाई (एसीएसयू) ने इसे पहली बार का अपराध माना है और इसी वजह से रोमी भिंडर को कड़ी सजा नहीं मिली है. हालांकि, उन्हें चेतावनी जरूर मिली है.

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एसीएसयू की कार्रवाई कारण बताओ नोटिस और जांच के बाद हुई, जिसमें पाया गया कि भिंडर ने डगआउट के पास फोन का इस्तेमाल लापरवाही से किया था, लेकिन किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे का कोई सबूत नहीं मिला. इस चूक को पहली बार का अपराध माना गया और राजस्थान रॉयल्स के साथ आईपीएल में पहले सीजन से ही जुड़े रोमी पर नरमी बरती गई है.

वैभव सूर्यवंशी का नाम नहीं घसीटा गया

यह घटना 10 अप्रैल को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मैच के दौरान हुई थी. कैमरे का फोकस वैभव सूर्यवंशी पर था, लेकिन उनके बगल में बैठे रोमी भिंडर मोबाइल का इस्तेमाल करते दिखे. हालांकि, इस पूरे मामले में वैभव को किसी भी तरह से दोषी नहीं माना गया है, जो उचित भी है.

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