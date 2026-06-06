क्या खत्म हुआ सूर्यकुमार यादव का इंटरनेशनल करियर? BCCI ने टीम इंडिया से बाहर करते हुए दिया ये बड़ा बयान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है और जानकारी दी कि अब श्रेयस अय्यर भारत के नए टी20 कप्तान होंगे. दो महीने पहले ही भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को न सिर्फ अपनी कप्तानी बल्कि टी20 टीम में अपनी जगह से भी हाथ धोना पड़ा है. दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को मुंबई में अपने हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े-बड़े फैसले सुनाए हैं. भारत के लिए सूर्यकुमार यादव के टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो पिछली 8 पारियों में सूर्यकुमार यादव के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है. सूर्यकुमार यादव ने इस दौरान 12, 32, 34, 18, 33, 18, 11 और 0 रन के स्कोर बनाए हैं.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन अजीत अगरकर ने कहा, 'सूर्यकुमार यादव के मामले में फैसला लेना मुश्किल था. कुछ हद तक उनके फॉर्म और अगले दो साल के साइकिल को देखते हुए, हमें लगा कि आगे बढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है. मैंने ज्यादातर लोगों से बात की. जब हम ऐसा फैसला लेते हैं, खासकर जब बात ऐसे कप्तान की हो जिसने टी20 वर्ल्ड कप जीता हो, तो यह बात मेरे और उनके बीच ही रहेगी, लेकिन हां, मैंने उनसे बात की है.'
अजीत अगरकर ने आगे कहा, 'जाहिर है, पिछले कुछ सालों में कैसा फॉर्म रहा है, यह जरूरी है, लेकिन जब हम बहुत अच्छा खेल रहे थे, कई मैच जीत रहे थे और आखिरकार वर्ल्ड कप भी जीता, तब वही कप्तान थे. हमने काफी सोच-विचार किया. जब कोई आपको टी20 वर्ल्ड कप जिताता है, तो उस पर बात करना आसान नहीं होता. मुझे नहीं लगता कि यह फैसला सिर्फ IPL फॉर्म की वजह से लिया गया. आगे की चीजों पर भी हमेशा बातचीत होती रही है.'
श्रेयस अय्यर को टी20 का कप्तान बनाने के बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा, 'श्रेयस अय्यर जिस तरह से खेल रहे हैं, खासकर बल्लेबाजी में, उससे कभी-कभी फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाता है. टी20 वर्ल्ड कप के बाद यह एक तरह से नई शुरुआत है. श्रेयस इसके पूरी तरह हकदार हैं. सबसे पहले, मुझे लगता है कि आपको टीम में खिलाड़ी के तौर पर खेलने लायक होना चाहिए. फिर कप्तान के तौर पर उनके प्रदर्शन की बात आती है. श्रेयस अय्यर ने KKR में गौतम गंभीर के साथ रहते हुए एक बार IPL ट्रॉफी जीती है और फिर पंजाब के साथ भी कुछ बहुत अच्छे सीजन खेले.'
श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.