कुंबले के कोच बनने की खबर पर लोगों में खुशी की लहर, शास्त्री के जाने पर मन रहा जश्न

नई दिल्ली: टीम इंडिया में इस साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद काफी बदलाव होने वाले हैं. टी20 में नए कप्तान और टीम में नए कोच की एंट्री होगी. रवि शास्त्री के बाद कौन कोच पद संभालेगा इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. लेकिन इसी बीच फैंस के लिए जबर्दस्त खबर आई है.

कुंबले बन सकते हैं टीम इंडिया के कोच

विराट कोहली के टी20 की कप्तानी छोड़ने के बाद से ही रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की बात हो रही है. लेकिन इसी बीच खबरें आईं हैं कि रवि शास्त्री के बाद अनिल कुंबले (Anil Kumble) टीम के कोच हो सकते हैं. टी20 वर्ल्‍ड कप के बाद मुख्‍य कोच रवि शास्‍त्री, गेंदबाजी कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर का कार्यकाल खत्‍म हो रहा है. इसीलिए बीसीसीआई एक बार फिर अनिल कुंबले को मुख्य कोच बनाने के लिए सोच रहा है. इंडियन एक्‍सप्रेस की खबर के अनुसार अब अनिल कुंबले को वापस लाने के तरीके को खोजा जा रहा है. यह माना जाता है कि बीसीसीआई अध्‍यक्ष गांगुली चाहते थे कि कुंबले 2017 में भी कोच बने रहे.

ट्विटर पर आए जबर्दस्त रिएक्शन

अनिल कुंबले (Anil Kumble) कोच बन सकते हैं, ये बात जैसे ही मीडिया में आई, ट्विटर पर फैंस खुशी नहीं रोक पाए और उन्होंने शानदार रिएक्शन देना शुरू कर दिया है.

Anil kumble to Virat after getting appointed as coach again after 4 years : pic.twitter.com/7J0VEFujrs — Kunal 17 (@kunal_sarcastic) September 17, 2021

Kumble has done a good job with the team, what led to the differences before 4 years doesn't matter to anyone as everyone has moved away - he is definitely a good option. It needs to seen if he agrees & come again. He can take the team forward. (Source - ANI) — Johns. (@CricCrazyJohns) September 18, 2021

Kumble as Head coach

Gambhir as an assistant coach

Yuvraj as batting coach

Harbhajan as bowling coach Perfect — Akshay Sharma (@hankyy_pankyy) September 17, 2021

BCCI wants a strong personality as head coach, who can take the team through the transition phase. Whether captain likes it or not, is not the question anymore. BCCI see Kumble as the ideal one to take over from Ravi Shastri. — Venkata Krishna B (@venkatatweets) September 17, 2021

Anil Kumble waiting for Virat Kohli to leave ODI captaincy too - pic.twitter.com/bnK5lnN8C6 — g0v!ñD $#@®mA (@rishu_1809) September 17, 2021

Kumble's time for revenge. Can always threaten Kohli - Ganduly ko call karoon kya? Interesting that they also approached Mahela - the T20 league king. https://t.co/BjCuPE5li0 — Snoopendra Baahubali (@Hramblings) September 17, 2021

Arrogant Kohli should be tamed, so that he won't neglect great players like R. Ashwin for his beard gang members...

Anil Kumble is the most suitable to become head coach of Team India#bcci — Amit Kumar (@Kumar28437) September 17, 2021

BCCI is set to approach Anil Kumble as head coach #Indiapic.twitter.com/D0yiE8gOHq —@Ottayann) September 18, 2021

कॉन्ट्रैक्ट बढ़वाने के मूड में नहीं शास्त्री

मौजूदा कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल टी20 वर्ल्ड कप के बाद ही खत्म हो रहा है. InsideSport के मुताबिक, रवि शास्त्री ने खुद ही अपना कार्यकाल बढ़ाने से मना कर दिया है. हालांकि बीसीसीआई और शास्त्री के बीच अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है.