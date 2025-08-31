Duleep Trophy लाइव नहीं... ट्रोल आर्मी के हत्थे चढ़ा BCCI, अब फाइनल मैच के लिए किया वादा

Duleep Trophy: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में लाइव कवरेज की कमी के चलते ट्रोल आर्मी के हत्थे चढ़ गया है. यह बेंगलुरु स्थित अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में हो रहा है. अब खबर है कि दलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने लाइव कवरेज का वादा किया. दलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला 11 से 15 सितंबर तक सीओई स्थित बीसीसीआई के सीईजी ग्राउंड पर खेला जाएगा.

क्या बोले देवजीत सैकिया?

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने रविवार को टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'दलीप ट्रॉफी के फाइनल का सीधा प्रसारण होगा. हमने अपने प्रसारक के साथ 100 दिनों के घरेलू क्रिकेट का सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने का समझौता किया है, जिसका अर्थ है कि हमारे सभी घरेलू टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण किया जाएगा. बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट को अत्यधिक महत्व देता है, यही वजह है कि आप देखेंगे कि लगभग सभी भारतीय खिलाड़ी इन मैचों में खेल रहे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-इंग्लैंड सीरीज के बाद परेशान फैंस

4 अगस्त को भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खत्म हो गई थी. रोमांचक सीरीज में 2-2 के अंत के बाद फैंस क्रिकेट देखने के लिए बेताब थे. अब एशिया कप से पहले फैंस के मनोरंजन के लिए कुछ नहीं था. जिसके बाद कुछ क्रिकेट फैंस ने दलीप ट्रॉफी के लाइव प्रसारण के न चलते बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया था. इसकी शुरुआत गुरुवार से एक साथ खेले गए दो क्वार्टरफाइनल मैचों के साथ हुई, जिसमें उत्तर क्षेत्र का मुकाबला पूर्व क्षेत्र से और मध्य क्षेत्र का मुकाबला उत्तर पूर्व क्षेत्र से हुआ.

ये भी पढे़ं.. दिग्वेश या नितीश.. किसने-किससे लिया 'पंगा'? राणा ने मैच के बाद खोली पूरी पोल, कहा- 'मैं चुप नहीं बैठूंगा..

रजत पाटीदार ने बटोरी सुर्खियां

आरसीबी के चैंपियन कप्तान रजत पाटीदार ने दलीप ट्रॉफी में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोरी हैं. मोहम्मद शमी भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं. हालांकि फैंस 4 सितंबर से सीओई में दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में वेस्ट जोन के लिए खेलने वाले श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान जैसे खिलाड़ियों को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे. पिछले सीजन में अनंतपुर और बेंगलुरु में आयोजित सभी दलीप ट्रॉफी मैचों का सीधा प्रसारण किया गया था.