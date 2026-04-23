जसप्रीत बुमराह को लेकर ये बड़ा रिस्क लेने को तैयार है BCCI, बनाया गया स्पेशल प्लान

jasprit Bumrah: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन में जसप्रीत बुमराह फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं. पहले 6 मैचों में उन्हें सिर्फ एक विकेट मिला है. 23 अप्रैल यानी आज मुंबई और चेन्नई के बीच मैच होने जा रहा है. इससे पहले बुमराह को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब वो खतरा लेने के लिए तैयार हो चुका है, जिससे बुमराह को हमेशा बचाने की कोशिश की गई है.

दरअसल, भारतीय टेस्ट क्रिकेट इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. घर में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के हाथों मिली करारी हार के बाद अब BCCI ने सख्त रुख अपना लिया है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अब टेस्ट क्रिकेट को पूरी गंभीरता से लेना होगा. इस मिशन को पूरा करने के लिए भारत के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को लेकर एक बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया गया है.

क्या चाहता है बीसीसीआई?

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की अंक तालिका में छठे स्थान पर खिसक गई है. इस स्थिति को सुधारने के लिए बोर्ड चाहता है कि बुमराह मौजूदा WTC चक्र के सभी शेष मैच खेलें. इसके लिए बीसीसीआई बुमराह को वनडे सीरीज से आराम देने के लिए तैयार है, भले ही 2027 का वनडे वर्ल्ड कप नजदीक हो.

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तेज गेंदबाज बुमराह का वर्कलोड हमेशा चर्चा का विषय रहा है. बुमराह पहले भी लगातार खेलने के चलते चोटिल होकर चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. यही वजह थी कि इंग्लैंड दौरे पर उन्हें आराम दिया गया था, लेकिन अब 2025-27 के WTC फाइनल की रेस में बने रहने के लिए रिस्क लेना जरूरी हो गया है. बीसीसीआई के सूत्र ने कहा कि 'हमारा लक्ष्य बुमराह को टेस्ट के लिए फिट रखना है. अगर इसके लिए उन्हें कुछ वनडे सीरीज छोड़नी पड़े, तो सेलेक्टर्स को कोई आपत्ति नहीं है.'

गौतम गंभीर के कार्यकाल में 'खतरे की घंटी'

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद टीम इंडिया वनडे और टी20 में बढ़िया कर रही है, लेकिन टेस्ट के प्रदर्शन में भारी गिरावट आई है. पिछले दो सालों में भारत को घर में दो बार व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा है. 2024 में कीवी टीम ने 0-3 से हराया था. फिर नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 0-2 से मात दी थी. एक समय घर में शेर कहलाने वाली टीम इंडिया का यह पतन बोर्ड के लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय है. यही वजह है कि बुमराह को अब हर एक टेस्ट मैच में खिलाने का रिस्क लेने के लिए बोर्ड तैयार है.

टीम इंडिया का पहला असाइनमेंट क्या है?

टीम इंडिया के खिलाड़ी इन दिनों आईपीएल में व्यस्त हैं. 31 मई को 19वें सीजन का फाइनल है. इसके बाद टीम नेशनल क्रिकेट में वापसी करेगी. भारत का अगला टेस्ट असाइनमेंट 6 जून से न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ एक इकलौता टेस्ट मैच है, हालांकि यह WTC का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसे आने वाली बड़ी सीरीज के लिए 'मैच प्रैक्टिस' के तौर पर देखा जा रहा है. टीम इंडिया इस साल श्रीलंका और फिर न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी. प्लान के तहत जसप्रीत बुमराह सभी टेस्ट मैच खेलेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ वनडे सीरीज से आराम ही क्यों न दे दिया जाए.

इन खिलाड़ियों को टेस्ट में मौका मिल सकता है

रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि बीसीसीआई टेस्ट फॉर्मेट में देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल और रुतुराज गायकवाड़ को मौका देने के बारे में सोच रहा है. ये सभी बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं. जुरेल विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन बीसीसीआई उन्हें प्योर बैटर के तौर पर भी देख रहा है. देवदत्त पडिक्कल को तीसरे नंबर के बल्लेबाज के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पिछले कुछ वक्त में कई सारे प्रयोग हुए, लेकिन सफलता नहीं मिली.

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