Abrar Ahmed Controversy: काव्या मारन की टीम को अबरार अहमद को रिलीज करना चाहिए या नहीं? BCCI ने तोड़ी चुप्पी

Abrar Ahmed Controversy: इस वक्त काव्या मारन और उनकी टीम सनराइजर्स लीड्स की चौतरफा आलोचना हो रही है. वजह है पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद की खरीदी. बीते 22 मार्च की रात 'द हंड्रेड' लीग के लिए हुई नीलामी में अबरार अहमद को खरीदने के बाद काव्या मारन और सनराइजर्स लीड्स को भारत में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. इस संवेदनशील मुद्दे पर अब बीसीसीआई (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने चुप्पी तोड़ी है.

राजीव शुक्ला ने इस पूरे मामले पर ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट कर दिया है कि 'द हंड्रेड' जैसी विदेशी लीग बीसीसीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, इसलिए बोर्ड इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी को टीम में रखने या न रखने का फैसला पूरी तरह फ्रेंचाइजी प्रबंधन को लेना है.

राजीव शुक्ला क्या बोले

अबरार अहमद को रिलीज किए जाने की मांग के बीच न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान राजीव शुक्ला ने कहा कि 'इसका IPL से बिल्कुल भी कोई लेना-देना नहीं है. यह एक विदेशी लीग है. यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. हम कुछ नहीं कर सकते. उन्हें ही इस पर फैसला लेना होगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी कीमत पर खरीदे गए अबरार अहमद

द हंड्रेड में सनराइजर्स लीड्स की टीम ने पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर को 1,90,000 पाउंड (करीब 2.55 लाख अमेरिकी डॉलर) में खरीदा है. नीलामी के दौरान टीम के हेड कोच डेनियल विटोरी और मालिक काव्या मारन मौजूद थीं. दोनों ने मिलकर बोली लगाई और ट्रेंट रॉकेट्स टीम को पीछे छोड़ते हुए अबरार को अपनी टीम में शामिल किया.

सोशल मीडिया पर बवाल

जैसे ही यह खबर फैली तो सोशल मीडिया पर लोगों ने सनराइजर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. खासकर भारतीय फैंस काव्या मारन और उनकी टीम पर 'राष्ट्रीय भावना' के अपमान के आरोप लगा रहे हैं. सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बीच टीम का X अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका है. लोग अब अबरार को टीम से रिलीज करने की मांग पर अड़े हैं. ठीक वैसे ही जैसे आईपीएल 2026 के आगाज से पहले बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया गया था. उस मामले पर भी खूब बवाल मचा था.

आदिल रशीद की जगह चुना गया अबरार

जब इस मुद्दे पर बवाल मचा तो टीम के कोच डेनियल विटोरी ने बयान दिया. उन्होंने बताया कि टीम पहले आदिल रशीद को लेना चाहती थी, लेकिन जब वह दूसरी टीम में चले गए तो फ्रेंचाइजी ने मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को टारगेट किया. उन्होंने यह भी कहा कि उस्मान तारिक भी उनकी प्लानिंग में थे, लेकिन अबरार के टीम में आने के बाद दूसरे स्पिनर की जरूरत नहीं रही.

दरअसल, द हंड्रेड इंग्लैंड की फेमस क्रिकेट लीग है, जिसमें हर मैच 100 बॉल का होता है. इस लीग में पुरुष और महिला को मिलाकर कुल 6 टीमें हैं. इनमें से चार टीमों में भारतीय मालिकों का निवेश है, जो अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है. इस फैसले के बाद खबरें थीं कि भारतीय मालिकों वाली टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदेंगी, हालांकि सनराइजर्स लीड्स ने अबरार को खरीदकर इन अफवाहों को गलत साबित कर दिया.

ये भी पढ़ें: India vs Bangladesh: 1 रन की करारी हार...फिर फूट-फूट कर रोए थे खिलाड़ी...10 साल बाद सामने आया ड्रेसिंग रूम का चौंकाने वाला सच